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Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
114
Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

Хек – очень универсальная и бюджетная рыба, которую можно потушить или пожарить. Также такой продукт вкусен в запеченном виде. Для этого идеально подойдет обычная зажарка из моркови и лука, которая придаст сочности.

Видео дня

Идея приготовления сочного запеченного хека опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вы потратите минимум времени на такое блюдо.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

Ингредиенты:

  • рыба (хек, минтай) – 500 г
  • майонез – 50 г
  • сметана – 50 г
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • перец по вкусу.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

1. Для маринада соединить майонез, сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец.

2. Все перемешать и залить порезанную рыбу в кусочки.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

3. Оставить, за это время готовить зажарку.

4. Для зажарки лук нарезаем полукольцами, а морковь натереть на большой терке.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

5. На сковороду влить немного масла и поджарить лук.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

6. Добавить морковь и еще поджарить несколько минут.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

7. В форму выложить сначала зажарку, затем рыбу, накрыть смоченным водой пергаментом.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

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