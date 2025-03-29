Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все

Хек – очень универсальная и бюджетная рыба, которую можно потушить или пожарить. Также такой продукт вкусен в запеченном виде. Для этого идеально подойдет обычная зажарка из моркови и лука, которая придаст сочности.

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Идея приготовления сочного запеченного хека опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вы потратите минимум времени на такое блюдо.

Ингредиенты:

рыба (хек, минтай) – 500 г

майонез – 50 г

сметана – 50 г

соевый соус – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

перец по вкусу.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Для маринада соединить майонез, сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец.

2. Все перемешать и залить порезанную рыбу в кусочки.

3. Оставить, за это время готовить зажарку.

4. Для зажарки лук нарезаем полукольцами, а морковь натереть на большой терке.

5. На сковороду влить немного масла и поджарить лук.

6. Добавить морковь и еще поджарить несколько минут.

7. В форму выложить сначала зажарку, затем рыбу, накрыть смоченным водой пергаментом.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

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