Запеченный хек с морковью и овощами: как вкусно приготовить рыбу, чтобы ели все
Хек – очень универсальная и бюджетная рыба, которую можно потушить или пожарить. Также такой продукт вкусен в запеченном виде. Для этого идеально подойдет обычная зажарка из моркови и лука, которая придаст сочности.
Идея приготовления сочного запеченного хека опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вы потратите минимум времени на такое блюдо.
Ингредиенты:
- рыба (хек, минтай) – 500 г
- майонез – 50 г
- сметана – 50 г
- соевый соус – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- перец по вкусу.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Для маринада соединить майонез, сметану, соевый соус, горчицу, соль, паприку и перец.
2. Все перемешать и залить порезанную рыбу в кусочки.
3. Оставить, за это время готовить зажарку.
4. Для зажарки лук нарезаем полукольцами, а морковь натереть на большой терке.
5. На сковороду влить немного масла и поджарить лук.
6. Добавить морковь и еще поджарить несколько минут.
7. В форму выложить сначала зажарку, затем рыбу, накрыть смоченным водой пергаментом.
8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
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