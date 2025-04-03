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Проще, чем заливной: картофельно-мясной пирог "Чуду" для перекуса
Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и из любого теста. Но, удачнее и быстрее всего будет именно из жидкого теста, а также фило и слоеного.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с картофельно-мясной начинкой.
Ингредиенты:
- Мука – 600-700 г
- Вода – 300 мл
- Масло – 50 мл
- Соль – 0,5 ч.
- Сахар – 1 ч. л
- Дрожжи сухие – 5 г
Начинка:
- Фарш – 500 г
- Картофель сырой
- Лук – 2 шт
- Соль, перец
- Сыр по желанию
- Яйцо для смазки теста
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста, замесите, готовое тесто разделите на 2 части, большая на низ и меньшая на верх.
2. Начинка: порежьте сырой картофель слайсами, добавьте фарш, сыр тертый, лук, специи и перемешайте.
3. Выложите начинку на тесто, сверху еще тесто, смажьте желтком, присыпьте кунжутом и выпекайте пирог 1,5 часа при 170 С.
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