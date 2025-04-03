Проще, чем заливной: картофельно-мясной пирог 'Чуду' для перекуса

Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и из любого теста. Но, удачнее и быстрее всего будет именно из жидкого теста, а также фило и слоеного.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с картофельно-мясной начинкой.

Ингредиенты:

Мука – 600-700 г

Вода – 300 мл

Масло – 50 мл

Соль – 0,5 ч.

Сахар – 1 ч. л

Дрожжи сухие – 5 г

Начинка:

Фарш – 500 г

Картофель сырой

Лук – 2 шт

Соль, перец

Сыр по желанию

Яйцо для смазки теста

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста, замесите, готовое тесто разделите на 2 части, большая на низ и меньшая на верх.

2. Начинка: порежьте сырой картофель слайсами, добавьте фарш, сыр тертый, лук, специи и перемешайте.

3. Выложите начинку на тесто, сверху еще тесто, смажьте желтком, присыпьте кунжутом и выпекайте пирог 1,5 часа при 170 С.

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