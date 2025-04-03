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Проще, чем заливной: картофельно-мясной пирог "Чуду" для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
186
Проще, чем заливной: картофельно-мясной пирог 'Чуду' для перекуса

Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и из любого теста. Но, удачнее и быстрее всего будет именно из жидкого теста, а также фило и слоеного.

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Вкусный домашний пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога с картофельно-мясной начинкой.

Пирог с мясом

Ингредиенты: 

  • Мука – 600-700 г
  • Вода – 300 мл
  • Масло – 50 мл
  • Соль – 0,5 ч.
  • Сахар – 1 ч. л
  • Дрожжи сухие – 5 г

Начинка:

  • Фарш – 500 г 
  • Картофель сырой 
  • Лук – 2 шт
  • Соль, перец
  • Сыр по желанию
  • Яйцо для смазки теста

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте все ингредиенты для теста, замесите, готовое тесто разделите на 2 части, большая на низ и меньшая на верх.

Тесто для пирога

2. Начинка: порежьте сырой картофель слайсами, добавьте фарш, сыр тертый, лук, специи и перемешайте.

Начинка из картофеля и фарша

3. Выложите начинку на тесто, сверху еще тесто, смажьте желтком, присыпьте кунжутом и выпекайте пирог 1,5 часа при 170 С. 

Готовый пирог

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