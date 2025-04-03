Какие цветы стоит посадить весной, чтобы они ярко зацвели летом: топ-5

Поскольку почва прогревается, а дни становятся светлее, пришло время обновить свои клумбы и сад, посадив цветы. К примеру, бархатцы взрываются ярким цветением, которым можно наслаждаться с начала весны и до самого лета.

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Если весной наблюдаются низкие температуры, позаботьтесь о надлежащем уходе за своими растениями, добавив мульчу для дополнительного слоя тепла, накрыв их тканью и переместив растения в горшках в более теплое место. Какие цветы лучше посадить весной, чтобы они забыли летом, расскажет OBOZ.UA.

Георгины

Вы можете начать высаживать их в помещении в горшки с марта или апреля и вынести их на улицу, когда пройдут заморозки в мае. Георгины нуждаются в хорошо дренированной почве в солнечном защищенном месте.

Бегонии

Они предлагают прекрасный аромат, наполняющий воздух и дополняющий их гигантское цветение, похожее на розу. Они преуспевают сухим, влажным и ветреным летом, что делает их популярными среди садоводов. Чтобы максимально использовать это растение, разместите его в подвесных корзинах, бочках и кашпо, где цветы могут спадать каскадом.

Эхинацея, маргаритки Шаста

Любители дикой природы этого сезона захотят получить в своем саду несколько эхинаций, чтобы привлечь бабочек. Эти цветы создают отличные оттенки красного, желтого и оранжевого. Они также неприхотливы и могут выдерживать морозы и засуху.

Маргаритки Шаста хорошо работают как часть бордюров, они не требовательны к типу почвы, но их нужно сажать в защищенном месте. Эти яркие белые цветы легко вырастить, и они снабдят вас цветами в течение длительного периода.

Бархатцы

Эти прекрасные желтые и оранжевые цветы прекрасно смотрятся как часть яркой и разноцветной экспозиции. Они процветают в теплом солнечном месте и нуждаются в регулярном поливе, особенно в засушливых условиях.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие быстрорастущие цветы можно усадить ранней весной.

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