Топ-7 быстрорастущих цветов: нужно посадить ранней весной, чтобы ваш сад процветал

С приближением весны энтузиасты садоводства пытаются превратить свои сады в настоящее разнообразие цветов. С постепенным потеплением погоды и продлением светового дня не пройдет много времени, прежде чем цветы расцветут.

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Однако для тех, кто не может дождаться, когда их сад расцветет яркими оттенками, выбор быстрорастущих цветов является ключевым. Вот подборка быстрорастущих цветов, которые вы можете посадить сейчас, чтобы побыстрее получить результат, пишет OBOZ.UA.

Цинии

Цены не только доступны в разных размерах и цветах, но и невероятно просты в выращивании. Просто рассыпьте горсть семян на клумбу или горшок и наблюдайте за их ростом. Все, что им нужно, это место с частичным освещением солнцем и плодородной почвой. Они зацветают примерно через 65 дней.

Бархатцы

Бархатцы – еще один простой вариант для тех, кто хочет вырастить цветы из семян. Это одни из немногих сортов, которые можно выращивать в помещении, прежде чем перенести на улицу для полного цветения.

Идеальные условия для их выращивания включают полное солнце и хорошо дренированную почву. Для полного развития им требуется около 45 дней.

Подсолнечники

Подсолнечники являются квинтэссенцией весны, и, как ни странно, их достаточно просто вырастить из семян. Их можно высевать прямо в саду, и они могут достигать значительной высоты, поэтому следует знать, что вы садите, чтобы избежать "гигантских" сюрпризов. Помните, что подсолнечник нуждается в достаточном количестве воды. Им нужно от 70 до 100 дней, чтобы созреть, и для полного цветения – полный солнечный свет, плодородная почва с хорошим дренажом и регулярный полив.

Настурции

Настурции – еще один цветок, который легко выращивать. Все, что вам нужно это контейнеры и несколько семян на горшок. Эти цветы, известные своим высоким сходством, лучше всего цветут на солнце. Кроме того, они съедобны!

Петунии

Петуния также является отличным выбором для весеннего садоводства. Известные своим длительным периодом цветения и способностью преуспевать в течение большей части лета, они станут идеальным дополнением к вашим садам. Обычно их размещают у стен или в подвесных корзинах. Этот чрезвычайный цветок процветает при частичном или полном солнечном освещении, требует умеренного полива и предпочитает хорошо дренированную почву. Обычно для созревания требуется около 90 дней. Однако важно регулярно отрезать отцветшие растения, чтобы способствовать дальнейшему росту.

Цветок-паук

Эти цветы, известные своим мускусно-сладким ароматом, их легко выращивать из семян, из них получаются отличные срезанные цветы. Обычно они созревают примерно через 75 дней. Им нужно полное солнце и влажная, хорошо дренированная почва.

Нигелла

Nigella damascene, широко известная как love-in-mist, стабильно растет в течение весны и начинает цвести в начале лета. Эти пастельные цветы, съедобные и привлекательные для опылителей, обычно созревают за 90 дней. Они процветают на солнце, но также могут переносить полутень, если у них хорошо дренированная почва.

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