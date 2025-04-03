Лучшие пляжи Мадейры: места для незабываемого отдыха

Остров Мадейра, расположенный в Атлантическом океане, предлагает широкий выбор пляжей для отдыха. Разнообразие побережья, начиная от каменистых берегов и заканчивая специально оборудованными купальными комплексами, делает его привлекательным для любителей моря и солнца.

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На Мадейре царит мягкий средиземноморский климат, создающий отличные условия для отдыха на пляже. В зависимости от локации можно найти как спокойные места для купания, так и побережья с крутыми зелеными горами, создающими впечатляющие виды, отмечает издание Lonely Planet.

Понта-ду-Сол

Понту-ду-Сол считается самым теплым и солнечным городом Мадейры, а его пляж является отличным местом для купания. Восточная часть пляжа граничит со скалами по лестнице и платформой для дайвинга, что делает его одним из самых атмосферных мест для отдыха у воды. Вблизи, через старый туннель, находится Каската-ду-Мито, водопад, впадающий в Атлантический океан.

Прая Формоза

Расположенный на восточной окраине столицы Мадейры Фуншал, пляж Прайя-Формоза является не только удобным для посещения, но и самым большим пляжем острова, который простирается более чем на милю. Это популярное место для купания, принятия солнечных ванн и спокойных прогулок у океана. В летний сезон пляж охраняется спасателями, а на южной части пляжа находится комплекс природных бассейнов Doca do Cavacas, где открываются отличные виды.

Прая де Сейшал

Пляж Сейшала, с черным песком, расположенный к востоку от центра города, поражает своими видами. Здесь можно наблюдать, как волны разбиваются о берег на фоне ярких зеленых гор. Это красивое место с широким спектром удобств и возможностей для отдыха, включая гребли на каноэ и гребли на доске стоя. Рядом находятся природные бассейны Piscinas Naturais do Seixal с аквамариновой водой.

Пляж Мадалена-ду-Мар

Он расположен в небольшом поселении, предлагает длинный каменистый пляж со спокойной атмосферой. Это идеальное место для плавников, а наличие детской игровой площадки делает его отличным выбором для семейного отдыха. Рядом находится популярная прогулочная дорога Rota da Banana.

Природные бассейны Порту-Мониш

Расположенный на северном берегу острова Мадейра, Порту-Мониш славится большими природными бассейнами, образованными вулканической породой. Эти бассейны расположены на обоих концах набережной, предлагают уникальные возможности для купания. Те, что на восточной части, бесплатные и дикие, а на западной имеют плату за вход и более спокойные волны.

Прая да Лаже

Немного западнее Piscinas Naturais do Seixal находится Прая да Лаже, который местные жители часто называют Praia da Jamaica, из-за большого количества окаймляющих Атлантику пальм. Этот пляж, в отличие от более резвых пляжей, предлагает тихое место для отдыха.

Прая к Каннисал

Этот пляж расположен у восточной оконечности острова Мадейра, является одним из немногих естественных пляжей Мадейры с мелким песком. Этот романтически уединенный пляж с песком преимущественно медного оттенка, опирается на скалы, под которыми расположено кафе. Рядом с пляжем начинается живописная пешеходная тропа, ведущая к Praia de São Lourenço и Caish-du-Sardinha.

OBOZ.UA ранее писал о греческом острове, который любят туристы за его прелести.

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