Похож на Миконос, но без толпы: греческий остров, достойный внимания

Миконос является одним из самых популярных у туристов островов Греции. Как следствие – перегруженность туристами, которая может отрицательно повлиять на качество отдыха. Но не так далеко находится небольшой парный остров, который называют скрытой жемчужиной Киклад.

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Как пишет издание Express, такое прозвище заслужил Куфонисия – двойной остров, входящий в общину Наксос и Малые Киклады. Он предлагает все, что путешественники так любят в Греции: белые здания, золотые песчаные пляжи, кристально чистую воду и бурную ночную жизнь. И все это без больших толп и высоких цен, как на Миконосе.

В то же время Куфонисия остается мирным убежищем, которое может похвастаться всеми прелестями греческих островов и более медленный и обеспечить более расслабленный темп жизни в придачу. Географически он состоит из двух маленьких островов: Пано Куфониси и Като Куфониси.

Пано Куфониси в этой паре главный. Здесь можно гулять по очаровательным узким улочкам и любоваться белоснежными домами. Оживленные прибрежные таверны предлагают местные блюда и напитки, а небольшие отели – комфортный отдых.

Пляжи острова, такие как Финикас, Италида и Пори любуют глаз бирюзовыми водами Эгейского моря и мягким золотистым песком. В отличие от Миконоса, где шезлонги и пляжные клубы доминируют, тут побережье остается в основном свободным, что позволяет туристам расслабиться в более естественной и беззаботной обстановке.

Если вы хотите полного покоя, совершите короткую поездку на лодке на Като Куфониси. Этот малолюдный остров предлагает уединенные пляжи, пешеходные тропы и полный побег от современной жизни.

Впрочем, несмотря на свое спокойствие, Куфонисия не лишена атмосферы. На острове расположено множество оживленных баров, прибрежных ресторанов и интересных кафе, где местные жители и путешественники собираются, чтобы насладиться свежими морепродуктами, традиционными греческими блюдами и коктейлями. С закатом открывают свои двери также местные ночные клубы.

Названный "Миконосом Киклад" Куфонисия быстро привлекает внимание как альтернатива для тех, кто любит эстетику и образ жизни Миконоса, но хочет более спокойного и интимного отдыха. Сюда стоит ехать в романтическое путешествие или на отдых с друзьями или семьей. Этот потрясающий остров предлагает идеальное сочетание природной красоты, греческой культуры и девственного обаяния.

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