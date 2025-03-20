Актуальны в любое время: названы три лучших направления для отдыха в Турции

Современная Турция когда-то была одним из главных центров античного мира и до сих пор остается колыбелью европейской цивилизации. При этом века бурной истории оставили на этой стране очень интересные следы разных культур и эпох. Добавьте к этому потрясающую природу и умеренные цены, и вы получите идеальное направление для отпуска.

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Куда в Турции можно отправиться на отдых в любое время года, рассказал блог сервиса Skyscanner. Его эксперты выбрали три локации, где никогда не бывает скучно. И посоветовали лучшие достопримечательности и развлечения, которые можно найти там.

Стамбул

Стамбул соединяет два континента. Это место, где Восток встречается с Западом, а прошлое – с настоящим. Оживленный и живописный мегаполис сочетает в себе лучшее из обоих миров: от увлекательных исторических памятников до эклектичной кухни, бурной ночной жизни и интенсивной торговли на рынках и в бутиках. Стамбул не зря считают плавильным котлом разных культур, посмотреть здесь действительно есть на что.

Прогуляйтесь по истории Турции в Большой мечети Святой Софии, возвышающейся над Стамбулом с 537 года до наших дней.

Купите специи, ковры или золото на Гранд базаре (Капалы Чаши), где расположено более 4000 магазинов.

Познакомьтесь с роскошной османской архитектурой и интерьерами дворца Долмабахче, где в 1938 году умер основатель Турецкой Республики Ататюрк.

Закажите столик в модном районе Каракей – центре турецкой и международной кухни.

Исследуйте 600-летнюю историю дворца Топкапы, где когда-то жили османские султаны.

Поднимитесь на Галатскую башню, чтобы полюбоваться прекрасными видами Стамбула во всех направлениях.

Отправьтесь на Принцевые острова у побережья Стамбула, чтобы насладиться тихими улицами без машин и прекрасными пляжами.

Посмакуйте турецким кофе или ароматным чаем в местном çay bahçeleri (чайном саду).

Посетите настоящую турецкую баню в одном из старейших хамамов города.

Невшехир и Кападокия

Невшехир – настоящие ворота в волшебный регион Каппадокия. Этот город в центре Турции – идеальная отправная точка для исследования пустынных ландшафтов и необычных жилищ национального парка Гереме. Он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть и попробовать здесь можно столько всего необычного.

Посетите высеченные в скалах церкви и монастыри музея под открытым небом Гереме.

Полетайте над сюрреалистическим ландшафтом Каппадокии на воздушном шаре.

Исследуйте захватывающие подземные города, такие как Каймаклы или Деринкую.

Отправляйтесь в поход по долинам и каньонам Каппадокии, чтобы полюбоваться невероятными "дымоходами фей" - геологическими структурами в виде столбов причудливой формы.

Посетите гончарную мастерскую, чтобы поучиться традиционному гончарному делу или приобрести глиняные изделия для дома.

Возьмите экскурсию по виноградникам региона, чтобы открыть некоторые вкусные и интересные вина.

Поднимитесь на замок Учхисар, чтобы полюбоваться панорамным видом на этот потусторонний пейзаж.

Измир

Расположенный на побережье теплого Эгейского моря, Измир сочетает в себе красивые пляжи и давнюю историю, совмещенные с оживленной атмосферой современного турецкого города. Этот приветливый мегаполис полон модных кафе и бурной ночной жизни. Здесь также находился древний город Смирна, основанный невероятных 8500 лет назад. Погрузитесь в море, ведь прибрежная линия здесь тянется более чем на 600 км. А еще из Измира легко добраться до некоторых эпичных археологических памятников, включая Эфес и Пергам. Вот чем можно заняться в этом невероятном месте.

Поторгуйтесь на оживленном рынке Кемералты за специи, ткани и местные изделия ручной работы.

Исследуйте остатки древней Смирны, включая Агору – некогда оживленную римскую рыночную площадь.

Прогуляйтесь по морю по знаменитому Кордону или набережной Измира.

Отведайте блюда эгейской кухни в одном из многочисленных ресторанов морепродуктов, разбросанных вдоль побережья.

Окунитесь в бирюзовую воду на одном из пляжей региона, отмеченных голубым флагом, включая пляж Karaburun Aquarium и пляж Ćeşme's Ilica.

Займитесь каким-нибудь из множества водных видов спорта в Чешме, Алачате или Сеферихисаре, включая виндсерфинг и кайтсерфинг.

Откройте для себя очаровательные окрестные села, такие как Фоча – симпатичный рыбацкий городок с непринужденной атмосферой и живописными пляжами.

Совершите однодневную поездку в Пергамский акрополь или в древний город Эфес – оба являются замечательными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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