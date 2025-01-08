'Игра в кальмара-2' побила рекорд на Netflix

Cериал "Игра в кальмара" стал настоящей сенсацией еще в 2021 году, во время премьеры первого сезона. Продолжение популярного южнокорейского сериала о выживании стало долгожданным событием для многих поклонников.

Видео дня

Второй сезон "Игры в кальмарах" побил рекорд на Netflix. По данным Deadline, сериал собрал 126,2 млн просмотров за 11 дней.

Второй сезон продолжает сюжетную линию первого, раскрывая новые тайны и интриги. Участники снова столкнутся с опасными играми, которые потребуют от них не только физической силы, но и ума и ловкости.

Сейчас "Игра в кальмара-2" является четвертым по популярности сериалом на Netflix, уступая только первому сезону, "Венздей" и "Очень странным делам-4".

Но скорость, с которой он набрал 126 млн просмотров, рекордна для платформы. Вполне вероятно, что второй сезон через некоторое время окажется на первом месте за просмотрами.

Перед выходом продолжения популярности начал набирать и первый сезон, заняв второе место среди трансляций сериалов на иностранном языке – с 13,6 млн просмотров в неделю. Обычно предыдущие сезоны, если и возвращаются в топ-10 просмотров в период премьеры новых, но второе место занимают редко.

Продолжение рассказывает историю победителя прошлых соревнований Сон Ги Хуна (Ли Чон Че), возвращающегося на смертоносную арену, чтобы спасти новых участников. Главный герой стремится выйти на создателей соревнований, чтобы навсегда остановить игру.

Несмотря на чрезвычайную популярность, отзывы на второй сезон достаточно неоднозначны. Согласно рецензиям Rotten Tomatoes, 63% зрителей понравился сюжет. Критикуют сериал в основном за отсутствие достаточного количества игр, ограничение сезона до семи эпизодов и открытый финал.

Многие критики сравнивают второй сезон с первым и отмечают, что он не так свеж и оригинален.

Третий сезон снимали одновременно со вторым. Он должен выйти на Netflix летом или осенью 2025 года.

Ранее OBOZ.UA публиковал топ самых популярных сериалов на украинском Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.