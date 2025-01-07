'Игра в кальмара' лидирует: какие сериалы самые популярные на украинском Netflix

Netflix предлагает широкий выбор сериалов на любой вкус. Возможность смотреть любимые истории на украинском делает просмотр еще более приятным. От драматических сюжетов до легких комедий платформа предлагает широкий выбор на любой вкус.

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OBOZ.UA подготовил обзор самых популярных сериалов среди украинских зрителей. В топе сейчас тренд сезона – продолжение "Игры в кальмаре".

Игра в кальмара, 2 сезон

"Игра в кальмара" – южнокорейский сериал, ставший хитом 2021 года. Увлекательный сюжет о людях, оказавшихся в смертельной игре ради огромного денежного приза, увлек миллионы зрителей во всем мире. И вот долгожданное продолжение, второй сезон, уже доступен на Netflix. Участники столкнутся с еще более сложными и опасными испытаниями. Появятся новые игроки, которые внесут свой вклад в развитие сюжета.

Ла-Пальма

Норвежский мини-сериал за короткое время приобрел большую популярность на платформе Netflix. Это история о норвежской семье, отдыхающей на испанском острове Ла-Пальма, когда внезапно начинается страшное извержение вулкана.

Игра в кальмара, 1 сезон

Многие зрители захотели посмотреть начало культовой истории накануне премьеры второго сезона. Главный герой, несчастливый мужчина с огромными долгами, получает загадочное приглашение поучаствовать в серии детских игр и денежным призом. Однако по мере прохождения игр он понимает, что ставки гораздо выше, чем он предполагал. Проигравшие погибают, а победитель получает все.

Черные голуби

Британский шпионский сериал, объединяющий в себе драму, интригу и элементы психологического триллера. История разворачивается вокруг Гелен Уэбб, женщины, ведущей двойную жизнь: она образцовая жена и мать, а также опытная шпионка.

За фасадом

История разворачивается вокруг трех очень разных семей, борющихся за приобретение роскошной виллы в испанском стиле. Каждая семья считает, что именно новый дом поможет решить все проблемы, но вскоре становится понятно, что этот дом скрывает много тайн.

Безумие

Этот динамичный американский сериал погружает зрителя в мир интриг, подозрений и борьбы за справедливость. История разворачивается вокруг медиа-эксперта, случайно ставшего свидетелем убийства известного расиста. Все доказательства указывают на него, и теперь ему придется доказать свою невиновность, распутывая клубок лжи и предательства.

Пограничники

"Пограничники" – это украинский драматический сериал, рассказывающий о жизни курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы. История о молодых людях, которые выбирают путь служения на родине и готовы защищать ее границы.

Беби босс – рождественский бонус

"Беби Босс – Рождественский Бонус" – продолжение истории о самом маленьком боссе в мире и его старшем брате Тимоти. На этот раз семейство Темплтонов готовится к празднованию Рождества, но неожиданно появляется новый член семьи – милая маленькая собачка.

Императрица, 2 сезон

"Импертрица" – исторический сериал, покоривший сердца многих зрителей своим ярким сюжетом, роскошными костюмами и драматическими событиями. Второй сезон сулит еще больше интриг, дворцовых интриг и личных драм.

1992

Итальянский сериал погружает в бурные 90-е годы, период значительных политических перемен и коррупционных скандалов в Италии. Сериал воспроизводит атмосферу того времени, когда страна переживала глубокий кризис, а политическая система была подвергнута серьезным испытаниям.

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