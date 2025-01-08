Популярные города в Испании попали в список 'запрещенных' в 2025 году: почему так

В 2025 году популярные туристические направления Испании оказались в центре внимания из-за перегруженности туристами. Известный туристический путеводитель включил Майорку, Барселону и Канарские острова в список "запретных" мест для путешествий.

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Это решение было принято по причине несостоятельности этих регионов справиться с огромным потоком туристов, что негативно повлияло как на местных жителей, так и на природу. Эксперты Fodor's отмечают, что чрезмерный туризм часто приводит к разочарованию посетителей и беспокойству среди местных общин.

Эксперты из Fodor's отметили проблемы, вызванные перенасыщением туристами. В путеводителе отметили: "Путешествия по городам, полным туристов, разочаровывают, а пребывание в селах, где местные жители недовольны вашим присутствием, вызывает тревогу". Кроме того, заброшенная природа, замусоренная отдыхающими, создает печальную картину, которая портит впечатление от путешествий.

Проблема туризма в Испании набрала обороты в 2024 году, когда тысячи жителей вышли на протесты. В июле прошлого года более 20 тысяч человек в Пальме, столице Майорки, выразили свое недовольство под лозунгами "Ваша роскошь – наши несчастья". Местные жители отметили, что туристы вызывают перегрузку инфраструктуры, особенно на пляжах, таких как Кала Майор.

Барселона также принимает меры по уменьшению негативного влияния туризма. Мэр города Хауме Колбони объявил о запрете туристических квартир до 2028 года, чтобы снизить дефицит жилья для местных жителей и стабилизировать цены на аренду. Такие ограничения стали важным шагом в борьбе с жилищным кризисом.

Канарские острова планируют изменить подход к туризму. Местные власти стараются отойти от популярной среди туристов модели "солнце и пляж" и сосредоточиться на устойчивом развитии. Пропаганда экологически сознательного отдыха явилась ключевой стратегией для сохранения уникальной природы региона.

Несмотря на занесение в список "запрещенных", путеводитель Fodor's признал очарование этих испанских регионов. Авторы подчеркнули, что эти места остаются невероятно привлекательными, а их красота и культурная ценность достойны внимания каждого путешественника.

В список "запрещенных" также вошли другие популярные направления, такие как Венеция, Токио и Бали. Эксперты отмечают, что для решения проблемы перенасыщения туристами необходимо находить баланс между интересами местных общин и потребностями путешественников.

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