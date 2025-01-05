Куда поехать в Европе: названы 10 направлений мечты
Наступление нового года – это отличная возможность начать планировать свои будущие путешествия и отпуска. Если вы мечтаете о Европе, но еще не определились с конкретным направлением, эта статья станет для вас источником вдохновения.
Издание Lonely Planet составило список из 10 лучших маршрутов, которые обязательно следует рассмотреть. От ледовых пейзажей Исландии до ярких цветов Андалусии – каждый найдет что-нибудь для себя.
Эпическая кольцевая дорога Исландии
Кольцевая дорога Исландии (Rte 1) пролегает мимо черных лавовых полей, горячих источников и кратеров, выпускающих серные пары. Эта дорога, протяженностью 1322 км, огибает все побережье Исландии, демонстрируя всю красоту страны. Пейзажи здесь постоянно меняются: от монохромных до ярких, от бесплодных до сказочных с лагунами, лугами и домами с травяными крышами. Rte 1 полностью асфальтирована, поэтому для путешествия не требуется полный привод.
Железнодорожное путешествие по столицам Европы
Путешествие по железной дороге по Европе позволяет наслаждаться каждым мгновением, превращая переезд в экскурсию. Благодаря ночным поездам вы можете просыпаться в новом городе. Рекомендуется начать с Амстердама, откуда удобно добраться до Центральной и Восточной Европы. Арендуйте велосипед и проезжайте по каналам к дому Анны Франк. Затем отправляйтесь по ночному поезду в Берлин, чтобы посетить блошиные рынки и галереи. Дальше вас ждет Прага с ее соборами и Карловым мостом, а затем Вена, Братислава и Будапешт с термальными источниками.
Шарм Чинкве-Терре
Это живописный регион Италии со спускающимися к морю виноградниками. В сентябре здесь происходит сбор урожая (vendemmia), являющийся воплощением la dolce vita (сладкой жизни). Собранный виноград сортов Боско, Альбарола и Верментино используют для производства десертного вина Sciacchetrà.
Отдых на Лазурном берегу
Лазурный берег Франции – место роскоши и гламура. Здесь вы найдете роскошные пляжи, изысканные рестораны и отели. Еще в XIX веке художники, аристократы и королевские особы облюбовали это место. Ницца – жемчужина Лазурного берега, где зародился зимний сезон.
Магия Лапландии, Финляндия
Лапландия зимой превращается в настоящую зимнюю сказку. Снег покрывает леса, а северные олени придают цвету пейзаж. В Рованиемие находится резиденция Санта Клауса. Здесь вы можете прокатиться на оленьих упряжках, половить рыбу на льду и насладиться настоящей арктической зимой.
Ионические острова Греции
Ионические острова, расположенные ближе к Италии, чем в Афины, отличаются своей зеленью и венецианской архитектурой. Здесь вы можете посетить старый город Корфу, остров Паксос с его бухтами, Лефкаду, Итаку, Кефалонию и Закинф.
Дикий Атлантический путь в Ирландии
Это 2600-километровая дорога вдоль западного побережья Ирландии. Здесь вы найдете песчаные пляжи, морские скалы и живописные приморские деревни. Это идеальное место для морского каякинга, походов, рыбалки и серфинга.
Приключения на Азорских островах
Азорские острова – это архипелаг из девяти островов в Атлантическом океане. Здесь можно увидеть вулканы, кратерные озера, горячие источники, ботанические сады и наблюдать за китами. Это место для любителей активного отдыха на природе.
Путешествие по побережью Хорватии
Хорватия славится своим побережьем и многочисленными островами (более 1100). Каждый остров имеет свой уникальный характер и ландшафт. Здесь вы найдете зеленые леса, скалистые бухты, песчаные пляжи и старинные города, такие как Сплит с дворцом Диоклетиана и Дубровник.
Чары Андалусии
Андалусия – это регион, где пересекаются культуры. Севилья очаровывает фламенко, Кордова – архитектурой, а Гранада – величеством Альгамбры. Это регион, дающий незабываемые эмоции.
Европа предлагает множество вариантов для поездок в 2025 году. Выберите свое направление и начинайте создавать воспоминания уже сейчас.
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