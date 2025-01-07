Какой праздник отмечают 7 января: все об этом дне

7 января православные верующие отмечают собор святого Иоанна Крестителя. Праздник напоминает о важном событии в жизни Иисуса Христа – крещении, которое положило начало его служению. Именины празднуют Иваны, Василии и Афанасии.

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В мире отмечают Всемирный день почтовой марки или День филателиста, День старого камня (или День окаменелостей), День "Я больше не собираюсь это терпеть", Коптское Рождество. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 января

Собор Святого Иоанна Крестителя – это религиозный праздник, посвященный одному из самых почитаемых святых в христианстве – Иоанну Крестителю. Святой сыграл ключевую роль в жизни Иисуса, крестив его в реке Иордан. В этот день в церквях проходят торжественные богослужения. Верующие обращаются к Иоанну Крестителю с молитвами, прося его покровительства и благодати. В некоторых регионах существуют также народные обычаи, связанные с праздником, например освящение воды.

По погоде в этот день предсказывали, какой будет весна. Если 7 января вдруг потеплело, весна будет ранней. Ярко светит луна ночью, а небо ясное и звездное – к сильным морозам. В народе говорили: чем больше снега лежит, тем урожайнее будет год.

7 января отмечают День почтовой марки или День филателиста. Праздник был основан в 1935 году в Австрии, когда инициаторы решили посвятить этот день популяризации филателии через выставки марок и акции, организованные почтовыми отделениями по всему миру. В 1937 г. Международная федерация филателии (FIP) официально объявила 7 января Всемирным днем почтовой марки.

7 января также отмечают День окаменелостей (или Old Rock Day). Неофициальный праздник посвящен изучению и сбору камней, хранящих в себе тайны прошлых эпох. В процессе исследований удалось определить, что окаменелости – это видетельства жизни наших предков, которые сохранились в виде четких отпечатков их существования.

В странах мира 7 января отмечают:

День Победы или Победа над геноцидом в Камбодже;

День национального флага в Италии;

Фестиваль семи трав в Японии.

Исторические события 7 января

1610 – через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера.

1714 – британец Генри Милль запатентовал печатную машинку.

1782 – в Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк.

1785 – француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из британского Дувра в французский Кале.

1797 – Цыспаданская республика (Реджо-Эмилия) впервые использовала итальянский триколор как национальный флаг.

1839 – день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.

1887 – американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, начав путешествие в апреле 1884 года.

1927 – сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.

1929 – в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.

1929 – вышел один из первых приключенческих комиксов – "Тарзан".

1949 – университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.

1949 – официально ликвидирован концлагерь в Явожне, начатый постановлением Политбюро ЦК ПОРП, как транзитный лагерь для украинцев заподозренных в связях с ОУН и УПА.

1953 – президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

1979 – вторжение вьетнамских войск свергло режим красных кхмеров в Камбодже и прекратило организованный последними геноцид.

1980 – Индира Ганди снова становится премьер-министром Индии.

1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсея.

1992 – телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон.

1999 – в Сенате США начались слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински.

2015 – теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала Charlie Ebdo и убили 12 человек.

Кто родился 7 января

1502 – Григорий XIII, Папа Римский, который ввел во всех католических странах григорианский календарь.

1800 – Миллард Филмор, 13 президент США (1850–1853).

1827 – Сэндфорд Флеминг, канадский инженер шотландского происхождения, изобретатель.

1834 – Филипп Рейс, немецкий физик, изобретатель телефона.

1871 – Эмиль Борель, французский математик.

1925 – Джеральд Даррел, английский естествоиспытатель и писатель.

1930 – Владимир Денисенко, украинский кинорежиссер и сценарист.

1945 – Ефим Гусар, украинский писатель, журналист.

1963 – Клинт Манселл, английский музыкант и композитор, автор саундтреков.

1964 – Николас Кейдж (Николас Коппола), американский киноактер, режиссер, продюсер.

1972 – Дональд Брашир, американский хоккеист.

1985 – Льюис Гамильтон, британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1.

В этот день умерли:

1830 – Томас Лоуренс, английский художник-портретист.

1933 – Николай Садовский, украинский актер и режиссер.

1943 – Никола Тесла, сербский и американский изобретатель и физик.

1998 – Владимир Прелог, хорватско-швейцарский химик-органик, совместно с Джоном Корнфортом был удостоен Нобелевской премии по химии (1975).

2011 – Михайлина Коцюбинская, украинская филологиня и литературовед, активная участница движения шестидесятников.

2021 – Марион Рэмси, американская актриса и певица.

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