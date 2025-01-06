Минимальная длина: Эмма Стоун сделала одну из самых смелых женских стрижек. Фото

Впереди еще больше половины зимы, но это не значит, что не стоит подумать о том, как можно освежить свой образ весной. И после церемонии вручения "Золотых глобусов" парикмахеры в один голос заговорили о том, что хорошей идеей будут остричь волосы и сделать себе стрижку пикси.

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Вдохновительницей тренда стала актриса Эмма Стоун, пишет издание Glamour. Она известна в Голливуде своими красивыми каштановыми прядями, постоянно подрезанными в каре средней длины. И вдруг звезда появилась на красной дорожке с дерзкой стрижкой пикси.

Несмотря на то, что звезда пришла на вручение в потрясающем красном платье от Louis Vuitton, гости вечера не могли отвести глаз от ее новой прически. Именно она сделала весь образ Эммы Стоун столь эффектным.

Впрочем, причина изменения внешности актрисы более чем уважительна – она постриглась для своего следующего проекта. Как намекнула журналистам стилистка Стоун Трейси Каннингем, вскоре ее стрижка станет еще короче.

Однако уже сейчас можно сказать, что пикси придает образу актрисы свежести и дерзости. А более темный оттенок волос делает ее прическу еще более эффектной. Желающим на весну попробовать что-то новое во внешности советуют присмотреться к примеру Эммы Стоун – благодаря ей короткие женские стрижки в следующем сезоне точно будут в тренде.

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