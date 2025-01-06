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Минимальная длина: Эмма Стоун сделала одну из самых смелых женских стрижек. Фото

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
2,2 т.
Минимальная длина: Эмма Стоун сделала одну из самых смелых женских стрижек. Фото

Впереди еще больше половины зимы, но это не значит, что не стоит подумать о том, как можно освежить свой образ весной. И после церемонии вручения "Золотых глобусов" парикмахеры в один голос заговорили о том, что хорошей идеей будут остричь волосы и сделать себе стрижку пикси.

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Вдохновительницей тренда стала актриса Эмма Стоун, пишет издание Glamour. Она известна в Голливуде своими красивыми каштановыми прядями, постоянно подрезанными в каре средней длины. И вдруг звезда появилась на красной дорожке с дерзкой стрижкой пикси.

Несмотря на то, что звезда пришла на вручение в потрясающем красном платье от Louis Vuitton, гости вечера не могли отвести глаз от ее новой прически. Именно она сделала весь образ Эммы Стоун столь эффектным.

Минимальная длина: Эмма Стоун сделала одну из самых смелых женских стрижек. Фото

Впрочем, причина изменения внешности актрисы более чем уважительна – она постриглась для своего следующего проекта. Как намекнула журналистам стилистка Стоун Трейси Каннингем, вскоре ее стрижка станет еще короче.

Однако уже сейчас можно сказать, что пикси придает образу актрисы свежести и дерзости. А более темный оттенок волос делает ее прическу еще более эффектной. Желающим на весну попробовать что-то новое во внешности советуют присмотреться к примеру Эммы Стоун – благодаря ей короткие женские стрижки в следующем сезоне точно будут в тренде.

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