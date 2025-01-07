Что делать, если взломали Telegram: инструкция, как спасти аккаунт

Как показывают опросы, Telegram, несмотря на свое российское происхождение, остается для украинцев одним из самых популярных мессенджеров и источников информации. Именно поэтому так важно знать, как защитить его от посягательств злоумышленников.

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Но что делать, если ваш аккаунт уже взломали? OBOZ.UA разбирался с тем, как вернуть себе доступ к Telegram. А также как оградить его от посягательств.

Как понять, что ваш Telegram используют мошенники

Для интернет-мошенников обычный Telegram-аккаунт представляет значительный интерес. Взломав его, они могут выманить деньги или получить доступ к конфиденциальной информации. Вот что происходит с аккаунтом, подвергшимся взлому:

вы не можете в него войти;

ваши друзья начали получать сообщения с подозрительными ссылками или призывами;

вы стали получать уведомления о входе с неизвестных устройств;

настройки конфиденциальности начали меняться словно сами собой.

Как злоумышленники могут получить доступ к вашему Telegram

Существует несколько основных способов получить неправомерный доступ к аккаунту. Вот как они выглядят:

фишинг – в сообщении вам посылают подозрительную ссылку на непроверенную страницу, также могут попросить отправить код подтверждения, который затем используют для взлома;

поддельные страницы – они хорошо имитируют интерфейс Telegram, но на самом деле собирают данные, нужные для его взлома;

просьба о помощи в конкурсе или сборе – это тоже вид фишинга, сопровождающийся личным сообщением с просьбой проголосовать в каком-либо конкурсе (например, поддержать ребенка в состязании рисунков) или помочь со сбором. Такие сообщения рассылают с уже взломанных аккаунтов. Также злоумышленники могут просить денег взаймы.

Как восстановить доступ к Telegram

Если у вас все еще есть доступ к аккаунту, откройте его в десктопной или мобильной версии и перейдите в раздел "Настройки". Его можно найти в верхнем левом углу окна мессенджера, если нажать иконку с тремя горизонтальными линиями.

В этом меню выберите пункт "Конфиденциальность и безопасность", а затем подпункт "Показать все сеансы". В нем можно увидеть список всех гаджетов, через которые осуществлен вход в вашу учетную запись Telegram. Если вы видите в списке что-нибудь подозрительное, нажмите кнопку "Завершить все остальные сеансы". Все устройства, кроме активного, потеряют доступ к вашему аккаунту.

Сразу измените пароль на более сложный и включите двухэтапную аутентификацию при входе. Для этого откройте снова "Настройки", перейдите на вкладку "Конфиденциальность и безопасность", выберите "Двухэтапная проверка" и установите секретный пароль.

Сообщите в поддержку, что ваш аккаунт был взломан. Для этого в меню "Настройки" выберите пункт "Задать вопрос" - "Спросить". Вас должно подключить к службе поддержки. Не забудьте также известить ваши контакты о взломе.

Если вы потеряли доступ к устройству и не можете изменить настройки Telegram, придется действовать иначе. Заблокируйте SIM-карту, к которой привязан акант, а затем восстановите номер телефона на новой SIM-карте.

Как защитить свой Telegram от взлома

Чтобы уменьшить риск взлома, необходимо принять все возможные меры по защите своего Telegram-аккаунта. Первый из них – это установка действительно сложного пароля. Он должен содержать прописные и строчные буквы, цифры и разрешенные символы.

Обязательно включите двухфакторную аутентификацию и время от времени проверяйте активные сессии на предмет подозрительных. Завершайте все, вызывающие у вас сомнения.

Не переходите по ссылкам, вызывающим хотя бы малейшие подозрения.

Ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности – спрячьте свой номер телефона, скройте от незнакомых контактов фото профиля, последнюю активность, дату рождения и другую информацию. Ограничьте возможность отправки сообщений и голосовых вызовов.

Как восстановить взломанный Telegram

Если вышеописанные меры не помогли, придется прибегать к более радикальным шагам. Вот что можно сделать, чтобы восстановить доступ к аккаунту в Telegram.

Попытайтесь восстановить доступ с помощью номера телефона. Если злоумышленники только создали параллельную сессию вашего аккаунта, он останется привязанным к нему. То есть вы продолжите получать на него коды обновления доступа. Поэтому всегда проверяйте, чтобы номер телефона, к которому привязан акант, был активным.

Чем быстрее вы завершите все неактивные сессии, тем меньше вреда успеют нанести злоумышленники. Поступайте так при малейшем подозрении.

Выйдите из своего аккаунта и авторизуйтесь снова. Но убедитесь, что вы хорошо помните пароль для двухфакторной аутентификации. Этот шаг поможет оборвать мошенническую сессию и вы сможете восстановить доступ к аккаунту.

Измените пароль двухфакторной аутентификации. В случае, если SIM-карту кто-то клонирует или перехватит, вы можете не получить код подтверждения на телефон. В такой ситуации продолжайте попытки входа в аккаунт, и как только сумеете это сделать, удалите все лишние сессии и немедленно смените пароли.

Если другие методы не работают, удалите аккаунт. В таком случае злоумышленники лишатся доступа к нему. Однако и вам придется заводить новый. Этот шаг ведет к потере всех чатов и контактов. Именно поэтому эксперты советуют регулярно делать резервные копии важных данных.

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