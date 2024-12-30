Лучшие туры по Европе: названы неожиданные города-фавориты

Новогодние дни – это идеальное время загадать себе в наступающем году интересные путешествия. И новое исследование показало, куда в Европе можно будет отправиться в тур, чтобы получить яркие впечатления.

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Как пишет издание Express, эксперты по путешествиям проанализировали отзывы Tripadvisor о 1489 турах в Европе, чтобы определить победителей. Они проанализировали количество отзывов о каждом туре, его рейтинге в звездах, стоимости билета, языковой доступности и количестве положительных комментариев, содержащих такие ключевые слова, такие как "отличный" и "красивый". И вот какова получилась верхняя пятерка этого списка.

Винный тур по долине реки Дору, Португалия

В среднем этот португальский винный тур имеет пятизвездочный рейтинг и всего 2030 отзывов. Стоимость билета составляет примерно 5600 грн. на одного взрослого человека. Языки гида - португальский, английский и французский. Тур по долине Дору включает круиз по реке Дору, дегустации вин и поездку по живописной дороге N222.

Однодневная экскурсия на остров Скай и в замок Эйлен-Донан в Инвернессе, Шотландия

Этот шотландский тур имеет рейтинг пять звезд на Tripadvisor, в общей сложности 633 отзывов, и стоит от 3 500 грн. Экскурсия предлагает английского гида с аудиогидами на немецком, китайском, португальском, итальянском, французском и испанском языках. Туристы посещают некоторые из важнейших достопримечательностей Шотландии от Инвернесса до острова Скай, включая знаменитое озеро Лох-Несс, замок Эйлен-Донан и мост Скай.

Обзорная автобусная экскурсия Hop On Hop Off Liverpool, Англия

Эта обзорная автобусная экскурсия имеет 506 отзывов и является второй по дешевизне в рейтинге — всего 650 грн за билет. Она предполагает присутствие гида, владеющего английским языком, а также письменные тексты на немецком, итальянском, французском и испанском языках. Туристы могут наслаждаться поездкой на открытом автобусе hop on hop off мимо главных достопримечательностей города, таких как Ливерпульский собор, Лорд-стрит и Пир-Хед.

Эфес, Дом девы Марии, Храм Артемиды, Турция

Туристы оставили 842 отзывов на эту экскурсию на Tripadvisor. Стоимость билета на нее составляет около 800 грн. Гиды говорят на английском, испанском, японском и русском языках. Поездка включает трансфер из порта Кушадасы, обед и транспорт. Исследуйте древний Эфес и Дом девы Марии с местным гидом, который поделится историческими фактами и интересными локациями для фото.

Однодневная поездка из Кракова в Закопане и термальные ванны, Польша

Эта экскурсия получила 4095 отзывов, а ее цена составляет чуть больше 2500 грн. Гид здесь говорит на английском языке, но есть письменные гиды на арабском, норвежском, немецком, русском, итальянском, французском, голландском и испанском языках. В этой поездке в Закопане туристы могут насладиться видами Татр, термальными ваннами, поездкой на фуникулере на гору Губалувка, прогулкой по улице Крупувки и остановкой в Хохолове, чтобы съесть сыра и выпить водки.

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