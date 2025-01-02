Какой праздник отмечают после Нового года: все о 2 января

2 января православные верующие отмечают предсвятие Богоявления, чтят память святого Сильвестра, папы Римского. Именины празднуют Борисы, Серафимы, Сильвестры, Сергеи, Сидоры, Кузьмы, Марки, Юлии и Ульяны.

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В мире отмечают Кошачий Новый год, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День швейцарского сыра. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 января

2 января по новому стилю православные христиане отмечают предсвятие Богоявления. Это время воспоминаний о важных библейских событиях, предшествующих Крещению Иисуса Христа. Это период, когда верующие готовятся духовно к встрече праздника.

Также 2 января чтят память святого Сильвестра – это одна из самых выдающихся личностей в истории христианства. Он был 33-м Папой Римским, занимавшим этот пост с 314 по 335 год. Период его понтификата ознаменовался одним из важнейших поворотных моментов в истории церкви – легализации христианства в Римской империи. Именно во времена понтификата Сильвестра I был подписан Миланский эдикт 313 года, провозгласивший толерантность к христианству в Римской империи. Этот документ легализовал христианскую религию, позволил открыто исповедовать веру и возводить церкви.

2 января во многих странах мира, особенно среди любителей кошек, отмечается как Кошачий Новый год. Это не официальный праздник, но он стал популярным среди владельцев четырехлапых. Празднование Кошачьего Нового года – это отличный случай показать свою любовь и заботу о своих любимцах. Приготовьте для кота особое лакомство, устройте веселые игры с его любимыми игрушками, или же просто проведите больше времени вместе.

В странах мира 2 января отмечают:

День Победы Вооруженных Сил Кубы;

День карнавала в Сент-Китсе и Невисе;

День научной фантастики;

День штата Джорджия в США.

Исторические события 2 января

1649 – состоялся торжественный въезд гетмана Украины Богдана Хмельницкого в Киев.

1839 – Луи Дагер провел первую фотографию Луны.

1870 – началось строительство Бруклинского моста.

1936 – ученые Владимир Зворыкин и Джордж Мортон продемонстрировали электронную трубку, чувствительную к ультрафиолетовым и инфракрасным лучам и устройство, которое превращало лучи в поток электронов. Достижения считают одним из важнейших шагов в развитии телевидения.

1944 – первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя.

1959 – СССР производит первый запуск ракеты "Луна-1" к Луне. "Луна-1" не летит по рассчитанной траектории и теряется в космосе.

1999 – произошел мощный снежный ураган на Среднем Западе США. В частности в Чикаго намело снежный покров на 487 мм при температуре −25 °С. Такой удар стихии привел к гибели 68 человек.

2024 – в ночь на 2 января и утром украинская ПВО уничтожила 72 ракеты после ночной атаки ударными дронами и массированного ракетного удара РФ по Украине, основным направлением которого был Киев. РФ выпустила по Украине около 100 ракет: сотня пострадавших.

Кто родился 2 января

1647 – Натаниэл Бэкон (ум. 1676), руководитель одного из первых крупных восстаний в Северной Америке.

1699 – Осман III (ум. 1757), султан Османской империи (1754-1757).

1822 – Рудольф Клаузиус, немецкий физик, один из основателей термодинамики и молекулярно-кинетической теории теплоты.

1920 – Айзек Азимов, американский писатель, биохимик.

1938 – Анатолий Самойленко, украинский математик, академик НАН Украины.

1952 – Степан Гавриш, украинский политик и юрист, доктор юридических наук.

1963 – Алексей Ивченко, украинский политик, глава Конгресса Украинских Националистов.

1975 – Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь.

В этот день умерли:

1917 – Эдвард Барнетт Тайлор, английский этнограф, антрополог, создатель эволюционной школы в этнографии и истории культуры, основатель культурной антропологии.

1938 – Михаил Коссак, украинский композитор, дирижер, музыковед.

1948 – Энрик Казановас, испанский скульптор.

1991 – Мешко Оксана Яковлевна украинская диссидентка.

2011 – Энн Фрэнсис, американская актриса и модель, обладательница премии "Золотой глобус".

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