Доступные цены и невероятные виды: как провести отпуск в Греции

Греция – идеальная страна для любителей солнца, пляжей, истории и архитектуры. Эта страна объединяет богатую историю, живописную природу, вкусную кухню и теплое море. Греция – это тысячи островов, каждый из которых имеет свой неповторимый шарм.

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Акрополь в Афинах, Дельфы, Олимпия – лишь несколько многочисленных археологических памятников, которые позволят вам перенестись во времена древних греков. А для поклонников активного отдыха Греция предлагает отличные возможности для трекинга и альпинизма. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Грецию.

Афины

Греческая столица является популярным направлением для туристов, любящих погрузиться в культурные впечатления и увлекательные виды. На самом деле в Европе не так много городов, имеющих такое богатое историческое наследие, как Афины.

"Когда дело доходит до Греции, есть много впечатляющих мест, которые следует добавить в свой список, но как многолетний эксперт по путешествиям я всегда рекомендую Афины и Родос", – отметил Алонсо Марли, туристический агент Skylux Travel.

Акрополь – это, пожалуй, самый известный символ Афин и Греции в целом. Храм Парфенон, Эрехтейон и другие сооружения на Акрополе поражают своим величием и красотой.

Национальный археологический музей – один из богатейших археологических музеев мира. Здесь собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об истории Греции от доисторических времен до римского периода.

Столица Греции также славится своими площадями, такими как Монастираки, где вы найдете большую торговую улицу. Можно устроить настоящий квест, ища скрытые сокровища на антикварных блошиных рынках или прогуляться днем по Анафиотике, кикладской деревне под Парфеноном, чтобы увидеть легендарный афинский закат.

Плака – древний район Афин с узкими улочками, традиционными тавернами и сувенирными лавками, а Синтагма – центральная площадь Афин, окруженная правительственными зданиями и элегантными кафе.

Родос

Родос – один из самых известных и дешевых греческих островов. Расположенный у побережья Турции, он может похвастаться богатой историей, поразительной средневековой архитектурой, живописными деревнями и яркой местной культурой.

Старый город Родос, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, перенесет вас в эпоху средневековья. Узкие улочки, старинные постройки, дворец Великих Магистров идеально отражают атмосферу рыцарских времен. Старый город является самым выдающимся памятником региона, а также одним из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы.

Акрополь Линдос, древняя крепость на вершине холма, это прекрасное место, чтобы насладиться панорамными видами на Эгейское море.

Кроме того, Родос славится своими пляжами с белым песком и кристально чистой водой. Самые популярные из них: Фалираки, Цамбика, Афанду.

Остров невелик, поэтому вы сможете легко добраться до любой его точки. Родос подойдет как любителям пляжного отдыха, так и интересующимся историей и культурой.

На острове Родос есть большое количество курортов и гостиниц типа "все включено", которые относительно дешевые из-за высокой конкуренции.

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