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Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
1,0 т.
Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Испанское село Касарес, расположенное в живописной Андалусии, получило титул самого красивого в регионе. Это место поражает своим аутентичным видом и богатой историей.

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Среди почти 5000 участников голосования на портале Noradoa село набрало 4922 голоса, оставив позади 99 других участников рейтинга. Даже издание National Geographic включило его в список 100 красивейших городов Испании, отметив особый архитектурный стиль и живописные виды.

Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Касарес, который часто называют "люлькой Андалусии", расположился на склоне холма. Его узкие улочки змейкой проходят сквозь побеленные дома, создавая чувство сказочности. Выдающимся историческим памятником является замок Касарес, построенный в XIII веке во времена мавританского правления. Эта крепость служила стратегической точкой защиты королевства Насридов.

Не менее интересна и церковь Iglesia de la Encarnación, появившаяся в XVII веке. Ее колокольня в стиле мудехара является образцом уникальной архитектуры той эпохи. Все эти объекты гармонично вписываются в живописную панораму, которую открывают местные смотровые площадки для туристов.

Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Для любителей природного отдыха Касарес предлагает Baños de la Hedionda – римский курорт с серными водами, известные своими целебными свойствами. Купание в этих термальных источниках возможно бесплатно, хотя в сезон с июня по сентябрь посещение требует предварительного бронирования.

Касарес находится всего в 40 минутах езды от популярного курортного города Марбелья. Это делает его идеальным местом для тех, кто хочет ощутить настоящую атмосферу Андалусии, наслаждаясь историческими достопримечательностями и невероятной природой.

Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Архитектура Касареса, напоминающая "кубики сахара", очаровывает своей гармоничностью. Побеленные стены домов отражают солнечный свет, создавая волшебные виды.

Это село – идеальное место для романтических прогулок, культурных открытий и отдыха от суетливых городов. Касарес олицетворяет дух Андалусии – региона, богатого традициями, историей и красотой.

Испанская деревня с белыми домиками стала новой сенсацией для туристов

Посетив это живописное село, каждый турист почувствует истинное вдохновение и желание возвращаться снова. Касарес объединяет в себе прошлое, настоящее и магию природы, что делает его особенным для каждого, кто здесь побывал.

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