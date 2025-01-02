Беспроигрышный вариант: Кэти Холмс показала джинсы, которые всегда имеют дорогой вид

Обычно мы относимся к джинсам, как к простой повседневной одежде, которой сложно кого-то поразить. Однако звезды умеют носить их так, чтобы джинсы украшали весь образ, делали его более дорогим.

Видео дня

По крайней мере модные эксперты советуют лучше присматриваться к тому, какие джинсы носит актриса Кэти Холмс. Она умеет идеально попасть в тренд, пишет издание Who What Wear.

Так недавно звезда пришла в бродвейский театр на спектакль, в котором играет, в очень удачной модели. Причем трендовым был не столько покрой, хотя и с ним Холмс не прогадала, а цвет. Модель, которую она выбрала, была классического синего оттенка, но с эффектом потертости от длительного ношения на ткани.

Легкая потертость действительно может изменить внешний вид пары джинсов, а в некоторых случаях сделать их более шикарными, вневременными и более элегатными. Широкие штаны Холмс имели среднюю степень потертости – и это наиболее универсальный вариант. Сочетание классического цвета с небольшим эффектом на ткани превращает любой деним в вечную классику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о главных трендовых вещах этой зимой – эти 5 предметов нужно иметь в своем гардеробе прямо сейчас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.