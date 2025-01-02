Покупателей приятно удивит цена на iPhone SE 4: в сеть слили данные

Apple готовит значительное обновление для бюджетного смартфона iPhone SE, который может стать одной из самых ожидаемых моделей компании. По последним данным, гаджет будет представлен в начале 2025 года, а его стоимость составит около $429.

Видео дня

Обновленный iPhone SE 4 может унаследовать дизайн популярного iPhone 14. Это значит, что новинка получит более современный вид без кнопки "Домой" и гораздо больший 6,1-дюймовый экран с тонкими рамками. Таким образом Apple постепенно отходит от устаревших форм-факторов, отмечают в cnet.com.

Ожидается, что смартфон получит поддержку технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence. Эти функции, в частности, помогут переписывать текст, редактировать фото, создавать новые смайлики и более эффективно взаимодействовать с Siri. Такие возможности будут реализованы благодаря современному чипу, предположительно аналогичному моделям флагманов Apple.

По словам аналитика Минг-Чи Куо, официальная презентация iPhone SE 4 состоится в первом квартале 2025 года. Это совпадает с предыдущими датами релиза моделей SE, в частности, в марте.

Помимо обновленного дизайна новинка может получить OLED-дисплей, который обеспечит лучшее качество изображения по сравнению с LCD-экранами предыдущих поколений. Камера также претерпевает изменения: смартфон оборудуют 48-мегапиксельным сенсором, что позволит делать более качественные фото даже в сложных условиях освещения.

Еще одной особенностью станет переход на USB-C, уже введенный в линейке iPhone 15. Это означает, что Apple стремится унифицировать разъемы в соответствии с современными стандартами. Также новинка может получить "кнопку действий", которая позволит настраивать быстрый доступ к определенным функциям смартфона.

Примечательно, что iPhone SE 4 станет первым бюджетным смартфоном Apple с технологией Face ID. Это еще раз подчеркивает намерение компании перейти к более современным решениям и отказаться от Touch ID.

На рынке бюджетных смартфонов Apple сталкивается с конкуренцией от Samsung и Google, предлагающих свои модели с продвинутыми функциями по схожей цене. Однако iPhone SE 4 может стать успешным благодаря идеальному балансу между ценой, качеством и новыми технологиями.

В случае подтверждения всех слухов, iPhone SE 4 станет одним из лучших вариантов для ищущих современный iPhone по разумной цене. Выход этого смартфона не только увеличит количество пользователей Apple, но и заставит конкурентов задуматься о своих стратегиях.

OBOZ.UA сообщал, что в Apple решили изменить размеры iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.