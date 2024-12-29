Размеры iPhone изменятся в 2025 году: что об этом известно

Apple продолжает экспериментировать с размерами экранов своих iPhone. После увеличения дисплеев в моделях iPhone 16 Pro в этом году компания готовит новые изменения для линейки iPhone 17 в 2025 году.

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Ожидаются как незначительные корректировки, так и полный отказ от одной из моделей. В Mashable ME сообщили, что стандартный iPhone 17 может получить дисплей диагональю 6,3 дюйма, что больше 6,1-дюймового экрана iPhone 16.

Таким образом, он сравнится по размеру с текущим iPhone 16 Pro, занимая нишу между iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако по слухам, Apple планирует отказаться от модели Plus из-за низких продаж. Ее заменит новая модель под названием iPhone 17 Air.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет иметь дисплей размером от 6,55 до 6,65 дюйма, что сделает его меньше iPhone 17 Pro Max, но больше iPhone 17 Pro. Таким образом, Apple стремится создать промежуточный вариант между Pro и Pro Max, предлагая пользователям выбор среди разных размеров.

Пока нет информации об изменении размеров дисплеев в моделях iPhone 17 Pro и Pro Max. Ожидается, что они сохранят свои размеры – 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно, как и у iPhone 16 Pro. Однако по данным The Information, модели Pro претерпевают значительные изменения в дизайне.

Эти изменения включают использование алюминиевой рамы вместо титановой, полуалюминиевой, полустеклянной задней панели вместо цельностеклянной, а также измененного дизайна выступа камеры, который станет прямоугольным. Эти изменения могут повлиять на внешний вид и тактильные ощущения от устройств.

Расширение ProMotion и новые технологии дисплеев

Apple планирует расширить технологию ProMotion на все модели iPhone 17. Это означает, что все устройства линейки получат поддержку частоты 120 Гц для более плавного воспроизведения контента. Ранее эта функция доступна только для моделей Pro.

Кроме того, ProMotion позволит снижать частоту обновления дисплея до 1 Гц для экономии энергии, что обеспечит постоянно активный режим Always-On Display, отображая время, виджеты и оповещения даже на заблокированном экране.

Согласно неофициальным источникам, iPhone 17 Pro может получить новую технологию отображения Low-Dielectric TEE (Transmission Electrically Enhanced). Эта технология предполагает использование материалов с низкой диэлектрической проницаемостью для уменьшения потерь энергии и улучшения энергоэффективности дисплея.

Также появились слухи об использовании сверхтвердого антибликового покрытия на дисплеях iPhone 17, которое будет более устойчивым к царапинам, чем Ceramic Shield, используемый в iPhone 15. Возможно, Apple применит технологию Gorilla Glass Armor, аналогичную той, которая используется в Samsung Galaxy S24 Ultra.

По словам аналитика Джеффа Пу, iPhone 17 Pro Max получит гораздо более узкий Dynamic Island благодаря использованию меньших "металинз" для системы Face ID. Металлинзы – тонкие плоские линзы с микроскопическими узорами, которые точнее фокусируют свет. Уменьшение Dynamic Island станет первым изменением этой функции с момента ее появления в iPhone 14 Pro, пишет MacRumors.

История изменений размеров iPhoneApple постоянно экспериментировала с размерами экранов iPhone на протяжении многих лет. От 3,5-дюймового экрана первого iPhone до 6,7-дюймового в iPhone 12 Pro Max компания реагировала на потребности рынка и технологические возможности.

Введение iPhone 6 и 6 Plus стало ответом на популярность "фаблетов", а iPhone X ознаменовал переход к безрамочному дизайну. iPhone 12 mini стал попыткой вернуться к компактным размерам, но не получил значительную популярность.

Увеличение размеров экранов в iPhone 16 Pro явилось очередным шагом в развитии линейки, а грядущие изменения в iPhone 17 свидетельствуют о продолжении этой тенденции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Apple хотят создать дисплей, который избежал бы недостатков изогнутых экранов, таких как "эффект увеличительного стекла"

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