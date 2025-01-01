Отмечают не только Новый год: какой церковный праздник 1 января

1 января по новоюлианскому календарю отмечают Обрезание Господне и чтят память святого Василия Великого. Именины празднуют Василии, Богданы, Феодосии и Григории. 1 января – не просто день отдыха, но и день глубокого духовного содержания, сочетающий в себе исторические традиции и христианские ценности.

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В мире отмечают Всемирный день семьи, Всемирный день мира, День Евро, День погружения с медведем и День дарения яблок. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 1 января

1 января верующие отмечают Обрезание Господне. Это один из древнейших христианских праздников, связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки. Согласно еврейскому обычаю, на восьмой день после рождения мальчика совершали обряд обрезания. Этот обряд стал символом Нового Завета и прообразом таинства крещения.

Праздник Обрезания Господня тесно связан с народными обычаями и традициями. На стол ставили кутью, вареники, компот и другие традиционные блюда. Молодежь ходила по хатам, засевая на добро и достаток. В храмах освящали воду, которая считалась целительной.

Также 1 января почитается память святителя Василия Великого, одного из самых уважаемых отцов Церкви. Он обогатил христианское богословие своими произведениями, был организатором монастырской жизни и автором литургий. Святитель Василий Великий оставил огромное духовное наследие, которое до сих пор актуально для христиан.

Всемирный день мира или День всемирных молитв о мире в первый день нового года был основан римским папой Павлом VI. 17 декабря 1969 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник официальным.

1 января отмечают День введения евро. Это событие способствовало созданию крупного единого рынка, где отпала необходимость обменивать валюту при осуществлении транзакций между странами-участницами, что стимулировало экономический рост и усилило торговые отношения. Первыми в зону евро вошли Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция и Германия. Случилось это 1 января 2002 года.

В странах мира 1 января отмечают:

День Независимости Республики Гаити;

День независимости Республики Куба;

День независимости Республики Судан;

День основания Словацкой Республики;

День восстановления независимого Чешского государства;

День моржа в Канаде и США;

День флага в Литве.

Исторические события 1 января

154 до н. е. – в Древнем Риме день начала годового консульства был перенесен на 1 января.

45 до н. – введение в Риме юлианского календаря, разработанного египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря.

1622 – папская канцелярия официально признала 1 января в начале года. До этого новый год отсчитывался с 25 марта.

1700 – указом Петра I в России введен юлианский календарь, следовательно, Новый год был перенесен на 1 января.

1751 – напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д'Аламбером.

1785 – вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register, основанная Джоном Уолтером (в 1788 году переименована в "The Times").

1801 – астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открыл первый (самый большой) астероид Церера.

1909 – в Великобритании произведены первые выплаты пенсий.

1942 – в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против Оси.

1983 – Arpanet сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного интернета.

1995 – начала работу Всемирная торговая организация.

2002 – появление наличного евро.

Кто родился 1 января

1449 – Лоренцо Медичи, правитель Флоренции в эпоху Возрождения, поэт, покровитель наук и искусств.

1863 – Пьер де Кубертен, французский общественный деятель, инициатор возрождения древнегреческих Олимпийских соревнований.

1909 – Степан Бандера, украинский политический деятель, глава руководства ОУН в 1940–1959 годах.

1919 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.

1926 – Алексей Нирко, кобзарь, основатель ряда капелл Крыма и Кубани, узник ГУЛАГа, исследователь и пропагандист кобзарства.

1939 – Мишель Мерсье, французская актриса.

1946 – Василий Вильшук, украинский скульптор, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.

1951 – Михаил Ильяшенко, украинский режиссер театра, заслуженный деятель искусств Украины.

1956 – Кристин Лагард, французская финансистка, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ).

1957 – Василий Кожелянко, украинский писатель.

1986 – Виктория Амелина, украинская писательница.

1991 – Василий Божок, офицер Вооруженных сил Украины. Участник войны в Донбассе. Герой Украины.

В этот день умерли:

1748 – Иоганн Бернулли, швейцарский математик.

1894 – Генрих Герц, немецкий ученый, первым получивший электромагнитные волны.

1931 – Мартинус Виллем Бееринк, нидерландский микробиолог и ботаник.

1994 – Юрий Тис, украинский писатель, военный историк.

2021 – Николай Рябый, украинский писатель, известный прозаик, публицист, переводчик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему украинцы раньше праздновали Новый год не 1 января, а весной и осенью.

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