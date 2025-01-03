Сочетается практически со всем: Дуа Липа поддержала тренд 'голого маникюра'

Эксперты моды отмечают, что сейчас обороты набирает тренд на прозрачность и откровенность. Все большую популярность набирает мало что скрывающая одежда, а за ней подтянулись и тренды на маникюр.

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Как пишет издание The Zoe Report, главным послом тренда стал звездный мастер маникюра Том Бачик, который все чаще предлагает своим знаменитым клиенткам то, что он сам называет "голыми ногтями". И созданный им тренд уже подхватила одна из главных фанаток ухода за ногтями – певица Дуа Липа. Она сделала себе нюдовый маникюр на празднование нового года.

31 декабря звезда опубликовала несколько фотографий в Instagram с подписью "последние дни 2024 года". Несколько снимков, сделанных во время коктейльной вечеринки, демонстрируют, что Липа выбрала для себя удлиненные миндалевидные ногти и накрасила их прозрачным лаком, почти не отличающимся от естественного оттенка ее кожи.

Таким образом она пошла даже дальше и сделала дизайн еще более незаметным, чем обычные нюдовые ногти, которые часто бывают кремовыми и непрозрачными. Во многих случаях традиционный нюдовый маникюр может быть на несколько тонов более светлым, ярким или даже розовым, чем цвет вашей кожи. Исполнительница хита Levitating сделала этот тренд еще более нежным.

Несомненный плюс такого маникюра в том, что он подходит практически под любой наряд и не будет отвлекать внимание от продуманного образа или каких-то особых драгоценностей. К примеру, на безымянном пальце Дуа Липы фанаты заметили золотое кольцо с бриллиантом.

Независимо от того, есть у певицы важные новости для фанатов или это было просто украшение, деликатный маникюр позволил ему быть главной звездой образа. Несколько похожее выбрала для себя Селена Гомес, которая на свою помолвку с продюсером Бенни Бланко сделала более плотный, но все же тот самый трендовый нюдовый маникюр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие тренды маникюра выбрали для себя этой зимой звезды.

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