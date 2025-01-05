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Найдите картофелину: веселая головоломка для взрослых и детей

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
168
Найдите картофелину: веселая головоломка для взрослых и детей

Казалось бы, что может быть проще, чем отличить картофелину от милого хомячка? Но все может быть совсем не так просто, если речь идет о головоломке.

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Картинку, на которой десятки хомяков прячут между собой одну картофелину, нарисовал американский иллюстратор и комик Макс Кноблаух. Попытайтесь решить его загадку за 5 секунд.

Посмотрите на картинку внимательно. На ней собрались в ряды разные смешные хомячки. Одни из них улыбаются, другие сердятся, кто-то жует, одному даже на лапку уселась бабочка. И где-то среди них прячется овощ.

Найдите картофелину: веселая головоломка для взрослых и детей

Задачу усложняет то, что хомячки окрашены в те же цвета, что и картофель обычно – от светло-бежевого до розово-коричневого. И это будет сбивать вас с толку.

Однако не давайте нюансам изображения запутать вашу наблюдательность. Это поможет вам прокачать свой мозг и отточить внимание к деталям и умению сосредотачиваться. Выставьте таймер на 5 секунд и начинайте поиски. Не бросайте головоломку, если не уложились в это время. Доведите дело до конца самостоятельно, если хотите извлечь из задачи настоящую пользу.

Но тем, кому головоломка так и не поддалась, мы оставим здесь подсказку. На картинке ниже вы можете увидеть, где спряталась картофелина, ведь это место отмечено кружочком.

Найдите картофелину: веселая головоломка для взрослых и детей

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, где нужно было найти кота между совами. Она идеально подойдет, если эта задачка вам понравилась.

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