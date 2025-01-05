Найдите картофелину: веселая головоломка для взрослых и детей

Казалось бы, что может быть проще, чем отличить картофелину от милого хомячка? Но все может быть совсем не так просто, если речь идет о головоломке.

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Картинку, на которой десятки хомяков прячут между собой одну картофелину, нарисовал американский иллюстратор и комик Макс Кноблаух. Попытайтесь решить его загадку за 5 секунд.

Посмотрите на картинку внимательно. На ней собрались в ряды разные смешные хомячки. Одни из них улыбаются, другие сердятся, кто-то жует, одному даже на лапку уселась бабочка. И где-то среди них прячется овощ.

Задачу усложняет то, что хомячки окрашены в те же цвета, что и картофель обычно – от светло-бежевого до розово-коричневого. И это будет сбивать вас с толку.

Однако не давайте нюансам изображения запутать вашу наблюдательность. Это поможет вам прокачать свой мозг и отточить внимание к деталям и умению сосредотачиваться. Выставьте таймер на 5 секунд и начинайте поиски. Не бросайте головоломку, если не уложились в это время. Доведите дело до конца самостоятельно, если хотите извлечь из задачи настоящую пользу.

Но тем, кому головоломка так и не поддалась, мы оставим здесь подсказку. На картинке ниже вы можете увидеть, где спряталась картофелина, ведь это место отмечено кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, где нужно было найти кота между совами. Она идеально подойдет, если эта задачка вам понравилась.

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