Если вас поразила 'Игра в кальмара': похожие фильмы и сериалы о выживании

Мир наконец-то увидел долгожданный второй сезон сенсационного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Он уже бьет все рекорды на Netflix, а любители кино и сериалов ищут что-то в похожем жанре, чтобы еще больше пощекотать нервы.

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Для таких любителей история об играх на выживание OBOZ.UA приготовил подборку схожих фильмов и сериалов. Скучать вам точно не придется.

Королевская битва

Эта японская антиутопия 2000 года считается своеобразным эталоном жанра. Действие фильма происходит в постапокалиптическом будущем. Экономический кризис и рост подростковой преступности подталкивают власти Японии к жестокому эксперименту. Раз в год выбирают класс школьников, которых свозят на остров, где они сражаются между собой до последнего уцелевшего. Но в этот раз в битву вступят герои, которые попробуют сломать правила. Кстати, именно этот фильм дал название целому жанру многопользовательских видеоигр, в которых пользователи соревнуются на выживание. Например, именно таков один из режимов суперпопулярной Fortnite.

Алиса в пограничье

Еще один культовый образец жанра из Японии, но в этот раз в формате сериала. По сюжету главный герой, ярый геймер оказывается в параллельном опустошенном Токио. Вокруг нет никого, кроме нескольких его друзей. Им предстоит соревноваться в опасных играх, цена проигрыша в которых – смерть. Внезапная встреча приводит главного героя к раскрытию мрачной тайны. Сериал получил два сезона.

Куб

Канадская лента 1997 года рассказывает о группе незнакомцев, которые по собственной воле оказываются запертыми в лабиринте соединенных между собой кубоподобных комнат. В каждой комнате находится смертельная ловушка. У игроков нет пищи и воды, а значит выбираться им придется как можно скорее. То есть, их противниками становятся собственные страхи и неумолимое время. Каждый последующий шаг несет им только еще одну опасность. Фильм настолько понравился зрителям, что перерос во франшизу – позднее были сняты полнометражные "Куб 2: Гиперкуб" и "Куб зеро".

Аннигиляция

Однажды на Землю падает метеорит, и на месте его падения образуется загадочная Зона Икс, в которой полностью меняются флора, фауна и даже законы существования природы. Никакая экспедиция не может изучить эту Зону, ведь исследователи погибают или возвращаются не теми, кем были. Но исследования становятся все более важными, ведь Зона Икс расширяется, угрожая захватом всего мира. Войти в нее решается биолог Лина, муж которой смог выбраться. Она присоединяется к группе 12, которая состоит из женщин, чтобы найти ключ к его возвращению. Бороться им придется с неизвестным и с собственными глубинными страхами. Сможет ли кто-нибудь выиграть эту гонку на выживание?

Приговоренные

Главный герой фильма по имени Джо Конрад оказывается в одной из тюрем Центральной Америки. Он приговорен к смертной казни и ждет исполнения приговора в одиночной камере. Однако однажды он получает предложение от телепродюсера, желающего устроить "королевскую битву" между десятью такими же смертниками. Их всех высаживают на необитаемый остров, усеянный камерами наблюдения. Теперь они должны жить по закону джунглей, где выживает сильнейший. За победу он получит свободу. Но со временем оказывается, что Джо – не тот, за кого себя выдает.

Все мы мертвы

Еще один южнокорейский сериал о гонке на выживание. Он вышел на волне популярности первого сезона "Игры в кальмара", однако был основан на вебкомиксе, который выходил с 2009 по 2011 год. По сюжету, в средней школе начинается вспышка зомби-вируса. Его случайно создает отец одного из учеников, желающий защитить сына от хулиганов. Болезнь распространяется, как лесной пожар. Группе школьников и учителей, которым удалось не заразиться, придется не только противостоять толпам зомби, но и бороться друг с другом за выживание.

Судная ночь / Чистка

Это не просто фильм, а целая кинофраншиза от знаменитой студии Blumhouse. Всех их объединяет сеттинг атиутопической Америки, в которой ежегодно проводят Судную ночь. Это национальный праздник, когда на 12 часов снимаются ограничения на любые преступления, включая убийства, а любые службы спасения прекращают свою работу. Так власти дают гражданам выпустить пар, а убитых расценивают как "жертвы во имя спасения от преступности". Тем, кто не хочет играть в эту игру, придется сделать все, чтобы продержаться страшные 12 часов и встретить рассвет.

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