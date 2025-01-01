Лучшие новогодние мультики: подборка для 1 января

1 января – идеальный день, чтобы провести время с семьей за просмотром добрых и веселых мультфильмов. Новогодняя атмосфера дарит множество вариантов для совместного досуга, а мультики создают незабываемую праздничную магию.

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Они увлекают детей, радуют взрослых и становятся прекрасной возможностью для семейного отдыха. OBOZ.UA подготовил список лучших новогодних анимационных лент, которые подарят яркие эмоции и зарядят позитивом на весь год!

Клаус (2019)

Этот анимационный фильм повествует об истории возникновения традиции дарить подарки на Рождество. Молодого избалованного почтальона отправляют на отдаленный остров, где он встречает изолированное сообщество и старого столяра Клауса, оказывающегося прототипом Санта-Клауса.

Рождественская история (2009)

Этот мультфильм основан на классической новелле Чарльза Диккенса. Мы видим историю скупого и жестокого Эбенезера Скруджа, который благодаря встрече с тремя духами Рождества переосмысливает свою жизнь и становится более добрым человеком.

Полярный экспресс (2004)

Маленький мальчик сомневается в существовании Санта-Клауса. Однажды в ночь перед Рождеством к его дому подъезжает волшебный поезд, отправляющийся на Северный полюс. В этом увлекательном путешествии мальчик встречает новых друзей и наконец убеждается в существовании зимнего волшебника.

Часовые легенд (2012)

В этом фильме мы знакомимся с охранниками детских снов: Санта-Клаусом, Пасхальным кроликом, Зубной феей и Песчаным человеком. Они объединяются, чтобы защитить веру детей в чудеса.

Гринч (2018)

Зеленый тролль Гринч ненавидит Рождество и решает украсть все подарки у жителей маленького городка, чтобы лишить их праздника. Однако встреча с маленькой девочкой Синди меняет его сердце.

Миссия "Рождественское спасение" (2011)

Команда мультфильма "Мадагаскар" отправляется на спасение Рождества. Когда Санта попадает в беду, пингвины принимают на себя ответственность за доставку подарков всем детям мира.

Пингвины Мадагаскара: Операция "С Новым Годом"

Пингвины из фильма Мадагаскар решают устроить Новый год для всех животных зоопарка. Они готовят сюрпризы, украшения и, конечно, ищут подарки.

Шрек: Рождество (2007)

В этом праздничном специальном выпуске любимые герои "Шрека" отмечают Рождество по-своему. Они сталкиваются с разными приключениями и учатся, что такое подлинное значение праздника.

Ужас перед Рождеством (1993)

Этот дерзкий и темный мультфильм рассказывает историю Джека Скеллингтона, короля города Хэллоуин, пытающегося похитить Рождество. Мультфильм сочетает в себе элементы ужасов и комедии.

Элиот – самый маленький олененок Санты (2018)

Маленький олень Эллиот мечтает стать одним из летающих оленей Санта-Клауса. Несмотря на небольшой рост, он доказывает, что даже самые маленькие могут совершить большие дела.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку фильмов, которые на новогодние праздники не стоит смотреть с детьми.

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