Не для детей: лучшие фильмы на новогодние праздники для взрослой компании

Новогодние праздники – время, когда хочется отдохнуть, насладиться атмосферой уюта и провести вечер в кругу близких. Иногда для полного релакса требуется не только вкусный стол, но и метко подобранный фильм.

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Если классические семейные ленты уже не вызывают эмоций, самое время выбрать что-нибудь смелее, веселее или драматичнее – ленты, которые идеально подойдут для взрослой компании.

Черный юмор, неожиданные сюжеты или просто хорошо продуманные истории с нотками праздничной магии помогут создать особое настроение. OBOZ.UA предлагает подборку фильмов, которые подарят отличный вечер взрослым зрителям.

Крампус: похититель Рождества (Krampus, 2015)

Американский фильм ужасов с элементами комедии, вышедший в 2015 году. Лента переосмысливает традиционную рождественскую историю, добавляя к ней темные и жуткие нотки.

Фильм повествует о семье, которая собирается на празднование Рождества. Однако вместо традиционного семейного праздника они сталкиваются с мистическим существом по имени Крампус – демоном, наказывающим непослушных детей. Когда рождественский дух начинает исчезать, а в доме происходят удивительные и страшные события, семья понимает, что им грозит опасность.

Ночь перед похмельем (The Night Before, 2015)

Три лучших друга — Итан, Айзек и Крис — на протяжении многих лет придерживались традиции празднования Рождества вместе. Но теперь их жизни меняются: Айзек готовится стать отцом, Крис переживает минуты славы как профессиональный спортсмен, а потерявший своих родителей Итан все еще ищет свое место в жизни. Решив, что празднование станет последним, друзья отправляются на поиски легендарной рождественской вечеринки Nutcracka Ball, которая обещает стать кульминацией их приключений.

Крепкий орешек (Die Hard, 1988)

Жанр: боевик, триллер.

Режиссер: Джон Мактирнан.

Главные роли:

Брюс Уиллис (Джон Макклейн),

Алан Рикман (Ганс Грубер),

Бонни Беделиа (Голли Дженеро)

"Крепкий орешек" рассказывает историю полицейского из Нью-Йорка Джона Макклейна, приезжающего в Лос-Анджелес, чтобы провести Рождество с отчужденной женой Голли. Однако его планы на праздник рушатся, когда группа террористов, возглавляемая харизматичным и безжалостным Гансом Грубером, захватывает небоскреб "Накадоми Плаза", где работает Голли. Джон, очутившись единственным, кто может противостоять преступникам, начинает борьбу за спасение заложников.

Рождество семейки Куперов (Coopers' Camera, 2008)

Режиссер: Уоррен Сунода

Жанр: Комедия

Главные роли:

Джейсон Джонс (Гордон Купер),

Саманта Би (Мари Купер),

Майк Биус (Тим Купер),

Питер Келамис (Родни Купер)

События фильма разворачиваются в 1985 году, когда семья Куперов собирается вместе на Рождество. Их праздничная атмосфера внезапно превращается в ряд абсурдных ситуаций, когда Гордон Купер решает зафиксировать все происходящее в новенькую видеокамеру. Домашнее видео становится хроникой семейных ссор, забавных приключений и неудобных моментов, раскрывающих скрытые эмоции и секреты каждого члена семьи.

Плохой Санта (Bad Santa, 2003)

Режиссер: Терри Цвигофф

Жанр: Черная комедия, драма

Главные роли:

Билли Боб Торнтон (Вилли Соук),

Тони Кокс (Маркус),

Лорен Грэм (Сью),

Бретт Келли (Турман Мерман),

Джон Риттер (Боб Чипеска),

Берни Мак (Джин Слокум)

Сюжет: Вилли Соук – профессиональный мошенник с низкими моральными принципами, который вместе со своим сообщником Маркусом ежегодно работает Сантой и эльфом в торговых центрах. Но их настоящая цель – ограбить магазины после закрытия. Вилли — алкоголик и циник, ненавидящий Рождество, но все меняется, когда он встречает чудаковатого мальчика Турмана. Неловкий, но искренний подросток влияет на Вилли, заставляя его задуматься о своей жизни и измениться.

Ранее OBOZ.UA публиковал список из 15 лучших семейных фильмов.

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