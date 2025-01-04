Какой праздник отмечают 4 января: все об этом дне

4 января – это день, богатый разнообразными событиями, от религиозных праздников до научных открытий. Это день, напоминающий нам о сложности и многогранности нашей истории, а также о важности сохранения памяти о прошлом.

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Согласно православному календарю, 4 января отмечается собор 70-ти святых апостолов и память преподобного Теоктиста игумена. Этот день посвящен почитанию святых апостолов, проповедовавших Евангелие и распространявших христианство по всему миру.

Преподобный Теоктист, живший в 9 веке, известен своей аскетической жизнью и духовными подвигами. Он основал обитель на острове Сицилия, где стал игуменом. А в его монастыре жили монахи, бежавшие от преследований иконоборцев в Греции.

Какие праздники 4 января:

День хит-парада поп-музыки: в этот день поклонники поп-музыки вспоминают о важной роли хит-парадов в популяризации музыки и формировании музыкальных вкусов.

в этот день поклонники поп-музыки вспоминают о важной роли хит-парадов в популяризации музыки и формировании музыкальных вкусов. Всемирный день гипноза: праздник посвящен методам гипноза и их применению в медицине, психологии и других сферах.

День перигелия: в астрономии это день, когда Земля находится ближе всего к Солнцу.

в астрономии это день, когда Земля находится ближе всего к Солнцу. Всемирный день шрифта Брайля: это праздник, посвященный Луи Брайлю, который создал систему письма для незрячих. Исторические события

Исторические события 4 января:

2010 год: Открыт самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Дубай. Эта башня стала символом современных технологий и архитектуры. 2004 год: Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марс. Это событие стало важным шагом в исследовании Красной планеты.

2004 год: После "Революции роз" в Грузии прошли президентские выборы. Более 96% граждан поддержали Михаила Саакашвили.

1985 год: В Лондоне родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери. Это событие стало прорывом в репродуктивной медицине.

1943: Американский журнал Time назвал Сталина "человеком года". Это решение вызвало неоднозначную реакцию в мире.

1919 год: Совет Восточной Галиции принял решение о присоединении к Украине. Это было важное событие в истории украинской государственности.

1919 год: Центральная Рада запретила обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег. Это решение было направлено на укрепление украинской экономики.

1885 год: В США доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса. Эта операция явилась прорывом в хирургии.

Кто из известных людей родился 4 января

Исаак Ньютон: Английский физик, математик, астроном, философ и теолог. Именно 4 января 1643 года родился один из величайших ученых в истории человечества, сформулировавший законы классической механики и закон всемирного тяготения. Якоб Гримм: Немецкий филолог, один из братьев Гримм, известных своими сказками. Его исследования фольклора внесли значительный вклад в развитие филологии. Луи Брайль: Французский тифлопедагог, разработавший рельефно-точечный шрифт для слепых. Благодаря его изобретению миллионы незрячих людей во всем мире получили возможность читать и писать. Вильгельм Бер: Немецкий астроном, составивший первую карту Луны. Его исследования внесли значительный вклад в развитие астрономии. Джованни Баттиста Перголези: Итальянский композитор, создавший множество прекрасных опер и церковной музыки. Франсуа Руд: Французский скульптор, автор скульптур на Триумфальной Арке в Париже. Павел Житецкий: Украинский педагог, филолог, общественный деятель. Зураб Церетели: Народный художник СССР, известный гипермонументалист. Джулия Ормонд: Английская и американская актриса театра, кино и телевидения. Джон Руис: Американский боксер-профессионал. Григорий Ярмаш: Украинский футболист Владислав Калитвинцев: Украинский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины.

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