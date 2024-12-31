Что посмотреть на Новый год: лучшие фильмы для застолья

Новый год – прекрасное время, чтобы собраться с родными и друзьями за большим столом. Незабываемую атмосферу создадут искренние разговоры, смешные тосты, детский смех и приятные воспоминания. Идеальным завершением вечера станет просмотр тематических фильмов.

Видео дня

Выбирая фильм для новогоднего просмотра, следует учесть, что он должен быть легким, веселым и создавать праздничное настроение. OBOZ.UA собрал рейтинг лучших жанровых фильмов, которые будет интересно и посмотреть впервые, и еще раз вспомнить любимых героев, если кто-нибудь из гостей эту ленту уже видел.

Семья напрокат

Год: 1997.

Страна: Канада.

Режиссер: Тед Котчефф.

Актеры: Рома Дауни, Эрик МакКормак, Джанет Бейли, Барбара Гордон.

Это трогательная комедия, рассказывающая историю успешного бизнесмена Сэма Филда. Однажды он сталкивается с неожиданной проблемой: для заключения выгодного соглашения ему срочно нужна семья. Поскольку собственной семьи у Сэма нет, он решает пойти на хитрый ход и нанять актеров, сыграющих роль его жены и ребенка. Но нанять актеров – это одно, а убедить в своей искренности – совсем другое. Это история о поиске подлинных ценностей и понимании того, что самое важное в жизни.

Кучеряшка Сью

Год: 1991.

Страна: США, Великобритания, Канада.

Режиссер: Джон Гьюз

Актеры: Джеймс Белуши, Келли Линч, Элисан Портер, Джон Гэц, Фред Долтон Томпсон, Кэмерон Тор.

"Кучеряшка Сью" – это замечательное кино для семейного просмотра, которое напомнит вам о самых важных вещах в жизни. Главные герои фильма – это бездомный Билл и его "дочка" Сью, умная и сообразительная девочка с вьющимися волосами. Однажды они встречают богатую женщину, которая решает помочь Сью. Но готова ли девочка отказаться от своего единственного друга и начать новую жизнь?

Реальная любовь

Год: 2003.

Страна: Великобритания, США, Франция.

Режиссер: Ричард Кертис.

Актеры: Гью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Ферт, Алан Рикман, Мартина МакКачон, Кира Найтли.

Романтическая комедия, рассказывающая о разнообразных историях любви, разворачивающихся в Лондоне в канун Рождества. Фильм объединяет несколько сюжетных линий, связанных между собой темой любви во всех ее проявлениях: от юношеской влюбленности к зрелым чувствам, от дружбы к семейным отношениям.

Эльф

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Джон Фавро.

Актеры: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюгарт, Эдвард Эснер, Мэри Стинберген.

Это очаровательная рождественская комедия, рассказывающая историю о Бадди Гоббсе, мальчике, случайно попавшем в мешок Санта-Клауса и выросшем среди эльфов на Северном полюсе. Бадди с детства верил, что он тоже эльф. Он рос вместе с другими эльфами, помогая Санта-Клаусу готовить подарки и создавать рождественскую магию. Но с течением времени Бадди начинает понимать, что он физически отличается от других эльфов – он гораздо больше и имеет другую внешность. Когда Бадди становится взрослым, он решает отправиться на поиски своего биологического отца, живущего в Нью-Йорке. Переезд из Северного полюса в большой город становится для Бадди подлинным испытанием.

Рождественское приключение Бетховена

Год: 2011.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Джон Путч.

Актеры: Джон Клиз, Манро Чемберс, Ким Родс, Роберт Пикардо, Кертис Армстронг.

Во время рождественских праздников эльф случайно падает из саней Санта-Клауса прямо в маленький городок, где живет пес Бетховен. Во время падения эльф теряет волшебный мешок с подарками, который попадает в руки к злым мошенникам. Бетховен вместе со своим новым другом – мальчиком Мэйсоном, берется за поиски мешка. Они должны успеть вернуть его Санте, чтобы спасти Рождество.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые новогодние фильмы стоит посмотреть на Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.