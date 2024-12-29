Новые праздничные фильмы на Netflix: что посмотреть перед Новым годом

В канун Нового года Netflix традиционно радует зрителей праздничными премьерами, которые создают уютное настроение и помогают почувствовать магию праздника. Нынешний список включает в себя как новые романтические комедии, так и трогательные истории для всей семьи.

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Независимо от того, ищете ли вы фильм, чтобы посмотреть с друзьями или хотите насладиться атмосферной лентой наедине, в праздничном каталоге Netflix найдется что-то для каждого. OBOZ.UA публикует подборку новых новогодних и рождественских фильмов в 2024 году.

"То Рождество" (That Christmas)

Это теплая и трогательная анимационная рождественская комедия от известного сценариста Ричарда Кертиса, создателя таких культовых фильмов, как "Реальная любовь", "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Ноттинг Хилл". Этот мультфильм, созданный по его сценарию, стал первой анимационной работой Кертиса.

События фильма разворачиваются в волшебном приморском городке Веллингтон-он-Си, где жители с нетерпением ждут Рождества. Однако неожиданная снежная буря нарушает их праздничные планы и создает множество забавных и трогательных ситуаций.

В центре сюжета – Санта-Клаус, который из-за непогоды совершает большую ошибку, и группа разнообразных персонажей, каждый из которых имеет свои проблемы и мечты. Они все объединены желанием ощутить тепло и радость Рождества, даже при всех трудностях.

"Праздничные джентльмены" (The Merry Gentlemen)

Это трогательная рождественская комедия, объединяющая в себе элементы романтики, музыки и семейных ценностей. Фильм рассказывает историю о том, как танцовщица из Бродвея возвращается в свой родной городок, чтобы спасти семейный бизнес и обретает любовь в самых неожиданных обстоятельствах.

Эшли, талантливая танцовщица из Бродвея, возвращается в свой родной городок, чтобы спасти семейный ночной клуб от банкротства. Чтобы собрать деньги, она решает организовать рождественское шоу с местными мужчинами, которые никогда не танцевали. Неожиданно для себя Эшли не только спасает бизнес, но и обретает любовь в лице одного из участников шоу, Люка.

"Снежная сестра" (The Snow Sister)

Рождественская драма, затрагивающая тему потери и находящая путь к надежде даже в самые сложные моменты. Фильм рассказывает историю юного мальчика, пытающегося сохранить рождественский дух после смерти сестры.

Действие фильма разворачивается в канун Рождества. Главный герой, мальчик Кристиан, переживает тяжелую утрату – смерть своей сестры. Его день рождения, приходящийся на Сочельник, омрачен горем и печалью. Семья пытается поддержать Кристиана, но мальчик чувствует себя одиноким и не может обрести радости в праздновании.

Все меняется, когда Кристиан встречает загадочную девочку Гедвигу. Она полна рождественского духа и помогает мальчику снова поверить в чудеса. Вместе они переживают незабываемые приключения, помогающие Кристиану исцелиться от потери и найти новых друзей.

"Пылкий снеговик" (Hot Frosty)

Фэнтезийная романтическая комедия в 2024 году. Фильм рассказывает о Кэти, молодой вдове, которая переживает тяжелый период после потери мужчины. Однажды зимним днем, пытаясь отвлечься, она лепит неожиданно оживающего снеговика. Этот волшебный снеговик, наделенный человеческими чертами, становится неожиданным другом для Кэти, помогая ей исцелиться от горя и снова поверить в любовь.

Фильм исследует тему потери, надежды, дружбы и магии Рождества, предлагая зрителям трогательную и оптимистическую историю.

Наш маленький секрет (Our Little Secret)

Американская романтическая комедия 2024 года, обещающая подарить зрителям праздничное настроение и несколько часов приятного времяпрепровождения. Фильм рассказывает историю двух бывших любовников, вынужденных провести Рождество вместе в неожиданных обстоятельствах.

Авери и Логан когда-то были парой, но их отношения закончились не лучшим образом. Оба двигаются дальше со своей жизнью, находя новых партнеров. Однако судьба решает сыграть с ними злую шутку. Оказывается, что новые любимые Авери и Логана – брат и сестра. И теперь все четверо вынуждены провести Рождество вместе, скрывая свои предыдущие отношения.

Эта комическая ситуация приводит к ряду курьезных и неудобных моментов, заставляющих бывших любовников снова столкнуться со своими чувствами. Смогут ли они преодолеть прошлые образы и найти общий язык, или, возможно, старая любовь вспыхнет с новой силой…

Ранее OBOZ.UA публиковал список фильмов на новогодние праздники для тех, кому за 18.

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