Дженнифер Лопес показала модный лыжный образ. Фото

Рождественские каникулы продолжаются, и звезды также отправляются на свой зимний отдых. И, конечно, берут с собой самые модные вещи, как это, например, сделала певица и актриса Дженнифер Лопес.

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Знаменитость сейчас отдыхает на роскошном горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо. Туда традиционно для первых дней января съехался чуть ли не весь голливудский бомонд. В городе на днях были замечены Белла Хадид, Мерайя Кэри, Хайди Клум. Но Лопес продемонстрировала едва ли не самый роскошный лыжный образ из всех.

Все звезды сейчас либо катаются по склонам, либо участвуют в лыжных вечеринках. То есть отдыхают после насыщенного рождественскими событиями декабря.

Именно в расслабленном, созданном как раз для отдыха образе и заметили певицу на улицах Аспена. Она прогуливалась в теплом черном свитере с белым рисунком, утепленных леггинсах и больших меховых сапогах. Чтобы не замерзнуть, Джей Ло надела наверх удлиненную парку с искусственным мехом на капюшоне. А глаза она защитила огромными темными очками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Дженнифер Лопес на днях, находясь в Аспене, нарушила одно из самых старых модных правил, но при этом все равно понравилась фанатам.

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