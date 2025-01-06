Что посмотреть в январе: подборка новых сериалов

Новый год – новые сериалы : январь 2025 обещает стать настоящим раем для киноманов. От криминальных драм до научной фантастики – каждый найдет сериал по своим предпочтениям.

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Среди новинок: увлекательный триллер "Основная цель" на Apple TV+, продолжение культового "Разрыва" и многое другое. В обзоре ниже узнайте больше о самых горячих премьерах месяца и о том, какие из популярных сериалов получили продолжение в 2025 году.

OBOZ.UA подборку самых интересных новинок, которые следует добавить в список must-watch. От криминальных драм к научной фантастике – каждый найдет сериал по душе

"Все копы – уроды: Сериал" (ACAB La serie)

Новый уголовный триллер "Все копы — уроды: Сериал" рассказывает о темной стороне правосудия, скрывающегося за фасадом полицейских структур. Премьера состоится 15 января 2025 на платформе Netflix.

Сюжет погружает в коррупцию, моральные дилеммы и борьбу за справедливость среди тех, кто должен защищать закон. Напряженная атмосфера и неоднозначные персонажи делают сериал одним из самых ожидаемых релизов начала года. Лента обещает соединить остросюжетный экшн с социально важными вопросами. Поклонники жанра получат острую и провокативную историю, которая заставит задуматься.

"Питт" (The Pitt)

События сериала разворачиваются в стенах престижной, но хаотической больницы, где ежедневно врачи сталкиваются с критическими ситуациями. Премьера состоится 9 января 2025 на платформе Max.

Сериал сосредоточен на команде медиков, балансирующих между профессиональными вызовами и личными драмами. Благодаря глубоким сюжетным линиям и мастерски прописанным персонажам "Питт" обещает стать настоящим хитом. Напряженные медицинские кейсы дополняются эмоциональным напряжением, делая каждый эпизод незабываемым. Зрители могут ожидать качественную драму с акцентом на человечность и преданность профессии.

"Основная цель" (Prime Target)

Это увлекательный триллер от Apple TV+, премьера которого состоится 22 января. Сериал обещает погрузить зрителей в мир интриг, заговоров и неожиданных поворотов сюжета. Главный герой оказывается в центре опасной игры, где каждый шаг может иметь роковые последствия. Напряженная атмосфера, таинственные персонажи и непредсказуемые события не позволят вам оторваться от экрана. Если вы любите триллеры, которые держат в напряжении до последней минуты, то "Основная цель" – это то, что вам нужно.

"На вызове" (On Call)

Новый сериал на Prime Video, держащий в напряжении. Премьера: 9 января.

Любители острых ощущений и криминальных драм уже готовятся к увлекательному путешествию в мир полицейских расследований. "На вызове" – новый сериал от Prime Video, обещающий держать зрителей в напряжении с первых минут.

Сериал погрузит вас в повседневную жизнь полицейских, сталкивающихся с самыми разными преступлениями. Каждый вызов – это новая загадка, которую нужно разгадать. Острые интриги, неожиданные повороты сюжета и харизматические герои не дадут вам скучать.

"Ватсон" (Watson)

Криминальная драма "Ватсон" выходит на канале CBS 26 января 2025 года. Сериал рассказывает историю гениального врача-дедуктивиста, применяющего свои уникальные медицинские знания для расследования сложных преступлений. Сочетание элементов детектива и медицины создает напряженный и захватывающий сюжет.

Главный герой, вдохновленный легендарным доктором Ватсоном, доказывает, что наука и интуиция – лучшие союзники в борьбе с преступностью. Сложные загадки, неожиданные повороты и интеллектуальные поединки обещают держать зрителей в напряжении до последней минуты. Ватсон предлагает свежий взгляд на классический детективный жанр с современным медицинским подходом.

"Локерби: В поисках правды" (Lockerbie: A Search for Truth)

Трогательная биографическая история о борьбе за справедливость. Премьера: 2 января.

21 декабря 1988 над шотландским городом Локерби взорвался пассажирский самолет. Эта трагедия унесла жизни 270 человек и стала одним из величайших террористических актов в истории. Сериал рассказывает об истории Джима Свайра, отца одной из жертв, посвятившей свою жизнь расследованию этого дела и борьбе за справедливость.

Первобытная Америка (American Primeval)

9 января 2025 года на Netflix состоится премьера сериала "Первобытная Америка", который перенесет зрителей в строгие времена становления американского Запада.

Сериал отличается реалистичными пейзажами, драматическими конфликтами и сильными персонажами, пытающимися построить новую жизнь в мире, где царят законы силы и уловок. вестернов, которая исследует, как легенды Дикого Запада формировались сквозь кровь, пот и смелость.

Рай (Paradise)

Увлекательный триллер, который не оставит равнодушным, получится 28 января. Готовы погрузиться в атмосферу таинственности и интриг?

"Рай" рассказывает историю о небольшом, идиллическом городке, который кажется идеальным местом для жизни. Однако под фасадом благополучия скрываются темные секреты и опасные интриги. Когда в городе начинают происходить странные события, главные герои понимают, что их спокойная жизнь превратилась в настоящий кошмар.

"Скучаю по тебе" (Missing You)

С 1 января 2025 года на Netflix стартовала премьера детективного триллера "Скучаю по тебе". В центре сюжета - загадочное исчезновение молодой женщины, которое окутывает семью, друзей и общество тайнами и подозрениями. Главный герой, опытный детектив, распутывает паутину обмана, скрытых мотивов и неожиданных раскрытий. Сериал обещает напряженную атмосферу, эмоциональные конфликты и шокирующие повороты, которые будут держать зрителей в напряжении до последней минуты. "Скучаю по тебе" исследует глубину человеческих эмоций, отчаяние и надежду, когда правда становится единственным ключом к спасению. Это обязательный просмотр для поклонников сложных психологических драм и интригующих детективов.

"Разрыв" (Severance)

17 января на Apple TV+ выходит второй сезон научно-фантастического психологического триллера "Разрыв". Сериал продолжает рассказ о работниках компании Lumon Industries, которые добровольно подверглись процедуре "разрыва", разделяющей их воспоминания на рабочие и личные. В новом сезоне персонажи сталкиваются с более глубокими заговорами, раскрытием корпоративных тайн и моральными дилеммами, которые бросают вызов их представлениям о свободе и идентичности. Атмосфера напряжения и визуальная эстетика сериала только обостряются, обещая зрителям еще больше шокирующих поворотов и эмоциональной глубины. "Разрыв" - это смелый взгляд на природу человеческого сознания и влияние технологий на нашу жизнь.

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