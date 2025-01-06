Что не так на рисунке? Хитрая головоломка для самых умных

Головоломки на поиск несоответствий в изображении – один из лучших инструментов для проверки остроты разума. Они обеспечивают тренировку мозга и помогают предотвращать снижение когнитивных способностей.

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Именно такую головоломку сегодня публикует OBOZ.UA. Чтобы проверить свой интеллект, посмотрите на изображение и скажите, какую ошибку оно содержит. В идеале нужно сделать это всего за 4 секунды.

Перед собой вы видите фото Антарктиды. Ледники, снега и пингвин указывают на то, что это самая южная зона нашей планеты. Но что-то с этой картинкой не так. Выставьте таймер на 4 секунды и попытайтесь понять, в чем закралась ошибка.

Если вы успели за этот промежуток найти ответ, можете гордиться своим высоким IQ и развитыми когнитивными навыками. Если же не успели, проигнорируйте сигнал таймера и дайте себе прийти к нужному выводу самостоятельно.

Тщательно отсканируйте изображение взглядом и посмотрите, сможете ли вы заметить какие-либо отклонения от обычного. Логика подскажет вам, в чем здесь кроется ошибка.

Для тех, кто не мог найти несоответствие в изображении, мы публикуем подсказку. На картинке ниже она отмечена красным кружочком. Речь идет о большом зеленом листе – такого в Антарктиде не встретишь.

Ранее OBOZ.UA предлагал решить задачу, в которой нужно было определить, кто из мастеров на картинке левша.

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