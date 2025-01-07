Куда поехать в отпуск вдвоем: названы самые романтические места мира

Планирование совместной поездки всегда вызывает особое вдохновение, ведь это прекрасная возможность укрепить отношения и создать незабываемые воспоминания. Романтический отпуск может стать идеальным подарком для пары, независимо от того, будь то празднование годовщины или просто желание уйти от обыденности.

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Мир богат местами, которые якобы созданы для влюбленных: от уютных улочек старинных городов до экзотических пляжей с кристально чистой водой. Важно выбрать направление, которое будет соответствовать вашему настроению и желанию.

Если вы мечтаете о прогулках под звездами, ужине при свечах или совместных приключениях, в Condé Nast Traveler Staff рассказали о лучших романтических местах, которые помогут сделать ваше путешествие незабываемым. От европейских жемчужин до тропических райских уголков – узнайте, где стоит провести отпуск вдвоем.

Романтический отдых на Мальдивах

Мальдивы – это уникальное место, которое дарит настоящий рай для влюбленных. Прозрачные лагуны, наполненные разноцветными тропическими рыбками, романтические рассветы и роскошные виллы создают идеальные условия для незабываемого отдыха. Среди популярных достопримечательностей — плавающие завтраки, которые подают прямо в частный бассейн, и возможность наслаждаться утренним кофе, наблюдая за плавно парящими под ногами мантами.

Мальдивские острова известны своей уникальной атмосферой романтики, особенно на курортах, рассчитанных исключительно на взрослых гостей. Отсутствие больших толп и высокий уровень приватности позволяют проникнуть в настоящую гармонию природы и роскоши. Большинство отелей расположены на частных островах, окруженных живописными джунглями, идеальными пляжами и коралловыми рифами.

Для особых моментов следует выбрать курорты, подчеркивающие индивидуальность отдыха. Например, Vakkaru Maldives предлагает гостям уникальные возможности, например кинотеатр в джунглях, где можно провести романтический ужин и посмотреть фильм под звездным небом. Ищущим максимального релакса, стоит обратить внимание на Six Senses, где находится роскошный спа-центр с люксами для пар. А если мечтаете об отдыхе среди одной из самых красивых лагун, выбирайте Gili Lankanfushi Maldives – курорт, который сохраняет природную красоту острова и дарит незабываемые эмоции.

Санторини, Греция

Санторини – это жемчужина Греции, которую часто называют самым романтичным островом в мире. Впечатляющие пейзажи, непревзойденные закаты и элегантные отели делают этот остров идеальным местом для влюбленных. Здесь вы найдете гармоничное сочетание природы и комфорта, создающее уникальную атмосферу для отдыха вдвоем.

Наслаждаться Санторини лучше всего, открывая его из воды: путешествие по соседним островам или прогулки вдоль побережья оставят незабываемые впечатления. Любители пляжного отдыха смогут оценить очарование местных пляжей с черным песком, а поклонники покоя и релакса – уют частных вилл с бассейнами, которые предлагают лучшие виды Эгейского моря.

Для тех, кто стремится соединить романтику и роскошь, стоит обратить внимание на отель Nobu, расположенный у скал. Его номера и люксы предлагают панорамные виды на море, создавая чувство полной гармонии. Еще один отличный вариант – Andronis Boutique Hotel, где можно поселиться в традиционных пещерных люксах с частными бассейнами и гидромассажными ваннами прямо в сердце знаменитого городка Ия.

Если же вы ищете больше уединения, идеальным выбором станет традиционный дом в пещере с многоуровневой террасой и полупещерным бассейном. Открывающиеся с такого места живописные виды напоминают сказочные открытки и создают идеальные условия для романтического отдыха.

Монмартр в Париже, Франция

Париж всегда остается символом романтики, и его район Монмартр – настоящая жемчужина для влюбленных. Узкие улочки, покрытые брусчаткой, атмосфера творчества и волшебные кафе создают идеальные условия для незабываемого отдыха. Монмартр открывает перед вами очарование старого Парижа, которое можно ощутить во время прогулки к базилике Сакре-Кер, с вершины которой открывается один из самых лучших пейзажей на город.

Не менее увлекателен и вечерний Монмартр. Свидание в уютных ресторанах или бокал вина на одной из террас, из которых видно мерцание огней города, превращают Париж в настоящий театр чувств. Париж умеет удивлять даже самых опытных путешественников.

Для идеального отдыха следует обратить внимание на Le Grand Mazarin, расположенный в романтическом квартале Ле Маре. Бархатные интерьеры, гобелены и исключительная атмосфера переносят в мир роскоши. Maison Proust, который предлагает только 23 апартамента в стиле Belle Époque, приглашает насладиться бассейном с подогревом в марокканском стиле.

Тем, кто стремится к настоящей роскоши, стоит забронировать номер в "Сент-Джеймс", единственном в Париже официально признанном отеле-шато. Он предлагает уникальный стиль и ощущение сказочной романтики. А для поклонников Airbnb доступны варианты с деревянными стропилами, пушистыми халатами и балконами с непревзойденными видами на город света.

Марракеш в Марокко

Идеальное место для романтического отпуска, где теплая погода царит круглый год. Если в вашей стране холодно и пасмурно, Марракеш станет отличным местом для отдыха. Город предлагает не только яркую атмосферу древних базаров и экзотических шоу с кобрами, но и более уютные уголки для спокойных моментов. Для более частного отдыха стоит посетить музей Ива Сен-Лорана и насладиться ужином в Grand Café de la Poste – одном из красивейших ресторанов города.

Самым романтичным местом для проживания является отель La Mamounia, расположенный среди 20 акров сада в самом сердце Старого города. Отель, сохранив атмосферу дворца, сочетает классический стиль с современными удобствами. Проживание в Sadaka с собственным бассейном и внутренним двором обеспечит идеальный отдых для влюбленных.

Рим, Италия

Рим — город, который очаровывает своей историей, архитектурной роскошью и атмосферой любви, царящей здесь столетиями. Влюбленные пары могут наслаждаться прогулками рука об руку среди живописных парков, таких как Villa Doria Pamphilj, или отдыхать на уединенных пикниках. Рим также богат на музее под открытым небом, в частности Палатинский холм, который предлагает великолепный вид на город. Для тех, кто ценит вкусную еду, римская кухня станет отличным дополнением к вечерним свиданиям в уютных ресторанах.

Для роскошного отдыха можно забронировать отель Eden, где есть стильный бар-библиотека и номера с балконами, открывающими прекрасный вид на город. Six Senses Rome, расположенный в историческом палаццо 18 века, предлагает светлые, элегантные номера и рестораны с изысканными блюдами. Для менее бюджетного варианта идеально подойдет дизайн-отель The Hoxton Rome.

Бали, Индонезия

Бали - это не только красивые пляжи, но и остров, который вдохновляет своей природной красотой и духовной атмосферой. Здесь можно найти невероятные места для отдыха среди туманных горных массивов и зеленых рисовых полей. Бали сохраняет свою аутентичность и культуру, не теряя своего очаровательного и нетронутого вида, что делает его идеальным местом для романтического отдыха.

Для тех, кто ищет более аутентичный и романтический опыт, идеально подойдут палатки Sandat Glamping, расположенные среди рисовых полей неподалеку от Убуда. Этот комфортный вариант сочетает роскошь и природу: с кроватями с балдахином и частными палубами. Новый курорт Buahan, Banyan Tree Escape предлагает эксклюзивный опыт "без стен и дверей", где можно наслаждаться фантастическими видами из бассейна в долине и виллами.

Пхукет, Таиланд

Пхукет - один из самых популярных курортов Таиланда, идеальный для романтики. Остров, известный своими нетронутыми пляжами, тропическими джунглями и роскошными курортами, предлагает все, чтобы сделать отдых незабываемым. Современные отели, удобные авиарейсы и великолепные природные ландшафты делают Пхукет идеальным местом для влюбленных пар, которые хотят наслаждаться спокойствием и красотой этой тропической жемчужины.

Среди лучших отелей Пхукета - Трисара, который вошел в Золотой список 2025 года как один из лучших курортов мира. Это место идеально подходит для романтического отдыха. Если хотите наслаждаться восходом солнца, обратите внимание на COMO Point Yamu, расположенный на восточном побережье острова. Для более роскошного опыта можно выбрать Аманпури, который является символом всемирно известной империи Аман.

Тулум, Мексика

Тулум на полуострове Юкатан является идеальным местом для романтического побега, сочетая природную красоту золотых пляжей, древние храмы и богемную атмосферу. Это город, который привлекает пары, ищущие роскошный, но спокойный отдых среди джунглей, с возможностью для духовных путешествий. Тулум также славится своими элитными курортами, что делает его одной из самых желанных локаций для влюбленных.

Casa Malca – это бывшая фазенда Пабло Эскобара, которая ныне превращена в бутик-отель, который предлагает непревзойденную атмосферу. Отель находится на тихом пляже с видом на Карибское море, а сам интерьер похож на огромную артвыставку. и винтажные свадебные платья как декор создают атмосферу роскоши и искусство, которое описывает куратор Лио Малка как "связь с природой". Это место идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, искусства и тишины природы.

Амальфитанское побережье, Италия

Амальфитанское побережье - это одно из самых романтичных мест на планете, где природа сочетается с историей и культурным наследием. Здесь вас будут поражать яркие дома, извивающиеся на склонах холмов, живописные пляжи и деревни, уютно расположенные вдоль побережья. Это место уже давно стало популярным среди влюбленных, которые ищут не только природную красоту, но и вдохновляющую атмосферу.

Для романтического отпуска идеально подойдут роскошные отели Амальфитанского побережья. Borgo Santandrea в Амальфи, расположенный высоко на скалах с невероятным видом на море, является отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться беззаботным отдыхом. Палаццо Авино в Равелло, с его увлекательными видами, особенно из люкса Infinito, предлагает максимальный комфорт и элегантность. Для любителей роскоши Le Sirenuse в Позитано, со своим рестораном La Sponda, где светятся 400 свечей, – это вершина романтического отдыха.

Остров Маврикий

Маврикий – это великолепный остров, окруженный 200 миль береговой линии, сочетающий естественную красоту, тропические ландшафты и возможности для активного отдыха. Хотя это направление менее известно среди влюбленных по сравнению с Мальдивами или Сейшелами, оно предлагает уникальные возможности для пары, стремящейся отдохнуть в одиночестве, отсоединиться от мира и насладиться друг другом в невероятно красивой среде.

Одним из лучших отелей на Маврикии является One&Only Le Saint Géran, который предлагает роскошный спа-центр и первоклассные рестораны, идеальный для романтического отдыха. Для тех, кто ищет активный отдых с дозой роскоши, отличный выбор - Lux Grand Baie. Если вы хотите почувствовать безупречный сервис и роскошную атмосферу, выбирайте Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, который известен своей невероятной атмосферой и уровнем обслуживания.

В список лучших мест для романтического отпуска также вошли:

Биг-Сур, Калифорния

Занзибар, Танзания

Сейшельские острова

Остров Гамильтон, Австралия

Нью-Йорк, США

Ибица, Испания

Индия

Антигуа, Карибы

Венеция, Италия

Буэнос-Айрес, Аргентина

Исландия

Французская Полинезия

Прованс, Франция

Киото, Япония

Ботсвана, Африка

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