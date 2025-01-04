Малоизвестный город в Европе имеет целых 8 достопримечательностей под защитой ЮНЕСКО: где расположен

Если вы выбираете место для интересного и познавательного отпуска, список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО может вам в этом здорово помочь. Например, знали ли вы, что аж восемь объектов из этого списка находятся в одном небольшом итальянском городе.

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Речь идет о городе Равенна в регионе Эмилия-Романья. Он буквально наполнен историей, а все памятники, вошедшие в список, считаются одними из важнейших примеров архитектурного и художественного искусства пятого и шестого веков нашей эры.

Здесь можно полюбоваться старинными цветными мозаиками, созданными путем сочетания небольших кусочков материала, которые называют тессерами. Памятники расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга, и туристам предлагают приобрести комбинированный билет для нескольких из них. Существует также множество организованных пешеходных экскурсий, во время которых можно узнать об этих достопримечательностях больше.

Мавзолей Галлы Плацидии

Это небольшое, но очень выразительное раннехристианское сооружение, построенное в пятом веке. Мавзолей имеет форму греческого креста с четырьмя перекладинами одинаковой длины. Его внешняя часть построена из кирпича, типичного для архитектуры тех пор. Однако интерьер уже не столь скромный. Мавзолей украшен роскошной мозаикой.

Собор святого Виталия

Наверное, это одна из самых известных достопримечательностей Равенны. Собор был построен между 526 и 547 годами нашей эры. Он, безусловно, является шедевром византийской архитектуры и славится своими исключительными мозаиками и архитектурным дизайном. Мозаики внутри сооружения совмещают христианскую иконографию с имперскими мотивами и сохранились до наших дней в отличном состоянии.

Баптистерий Неона

Это сооружение тоже называют одним из важнейших и лучше всего сохранившихся ранних христианских памятников в Равенне. Он славится своей изысканной мозаичной отделкой. Мозаики внутри баптистерия в основном сделаны из золотых стеклянных тессеров. А их яркие цвета словно светятся изнутри.

Архиепископская часовня

Роскошно украшенное помещение находится во дворце архиепископа. Построена часовня была в пятом веке, а затем отреставрирована в шестом веке. Она служила частной часовней для архиепископов Равенны. Размеры у сооружения достаточно скромные, однако дизайн следует всем канонам раннехристианского стиля и фокусируется на простоте и символическом декоре.

Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово

Это сооружение было построено остготским королем Теодорихом Великим в начале шестого века для продвижения арианского христианства в регионе. Как и другие достопримечательности в этом районе, базилика славится своими мозаиками и архитектурной красотой. Здание имеет традиционную для римской архитектуры форму с длинным нефом, двумя боковыми проходами и апсидой в конце. За довольно скромным фасадом скрывабтся экстравагантный сводчатый потолок и мраморные колонны.

Арианский баптистерий

Сооружение этого памятника датируется концом пятого или началом шестого века – временами правления короля остготов Теодориха Великого. Он придерживался арианского христианства и это сказалось на построенных им церквах. Баптистерий имеет восьмиугольную форму, что символизирует обновление и возрождение в христианской архитектуре. Внутри можно увидеть роскошные мозаики с яркими цветами и сложными деталями. Изображение, размещенное на куполе, содержит сцену крещения Христа. То, что баптистерий сохранился до наших дней, удивительно само по себе, ведь арианство было признано ересью и в Средневековье подверглось преследованиям.

Мавзолей Теодориха

Мавзолей Теодориха является самым известным погребальным сооружением поздней античности. Памятник был построен по приказу самого короля Теодориха около 520 года нашей эры. Мавзолей имеет тянущийся на два уровня десятиугольный периметр и большой монолитный купол. Здесь также представлены некоторые из лучших в мире образцов византийской мозаики, включая "Доброго пастыря" и "Звездный потолок", расположенный на центральном куполе мавзолея. Она имеет вид темно-синего неба с золотыми звездами.

Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе

Это здание является примером раннехристианской архитектуры и было построено в шестом веке. Оно было освящено в 549 году нашей эры архиепископом Максимианом и посвящено святому Аполлинарию – первому епископу Равенны и покровителю города. Сооружение имеет простой план с большим нефом, окруженным двумя боковыми проходами, разделенными колоннадами из мраморных колонн. Внутри базилики представлены большие мозаики, мраморные плиты и настенные росписи. Мозаика, размещенная в апсиде, считается одним из самых известных образцов христианского искусства. На мозаике изображен святой Аполлинарий за молитвой среди пышного зеленого поля, заполненного овцами. Это символизирует его роль пастыря своего стада.

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