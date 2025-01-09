Какой праздник 9 января: все об этом дне

9 января православные верующие чтят память святого мученика Полиевкта. Именины празднуют Захары, Петры, Филиппы, Антонины.

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В мире отмечают Международный день хореографа, День игры в Бога, Всемирный день Корсики и День статического электричества. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 января

9 января православные верующие чтят память святого мученика Полиевкта. Это один из самых почитаемых мучеников в христианстве. Полиевкт был римским воином, жившим в III веке в городе Мелитине (современная Малатья, Турция). Несмотря на свое воинское звание, он был глубоко верующим человеком.

Полиевкт имел близкого друга Неарха, который был верным христианином. В то время империя преследовала христиан. Когда император издал указ о поклонении языческим богам, Неарх открыто заявил о своей вере во Христа и был арестован. Увидев отвагу своего друга, Полиевкт тоже открыто признал себя христианином. Несмотря на угрозы и пытки, он отказался отречься от своей веры.

День игры в Бога (Play God Day) – это нетрадиционный праздник, который отмечается ежегодно 9 января. Это своеобразный вызов обществу, побуждающий людей задуматься о своей роли в мире и проявить доброту и милосердие. Концепция состоит в том, чтобы на один день представить себя творцом, который может изменять мир к лучшему. Конечно, это лишь символическое представление, но оно имеет глубокое содержание.

9 января ежегодно отмечается Международный день хореографа. Этот день посвящен талантливым людям, которые создают мир танца, вдохновляют нас и дарят эстетическое наслаждение.

Мало кто знает, что существует праздник, посвященный такому, казалось бы, обычному явлению, как статическое электричество. Именно 9 января отмечают День статического электричества. Это отличная возможность привлечь внимание к физике, сделать науку интересной и доступной для всех. Изучая статическое электричество, мы лучше понимаем происходящие вокруг нас процессы.

В странах мира 9 января отмечают:

День Республики Сербия;

День мирного соглашения в Южном Судане;

День подъема на воздушном шаре в США;

День штата Коннектикут в США;

Национальный день мучеников в Панаме.

Исторические события 9 января

1431 – в Руане начался судебный процесс над Жанной д'Арк.

1449 – первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции.

1648 – Богдан Хмельницкий избран гетманом Запорожской Сечи.

1792 – подписан Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787–1792; Российская империя присоединила земли между Южным Бугом и Днестром и Кубани.

1799 – в Великобритании впервые в мире введен налог на прибыль.

1920 – Нестор Махно отказался вести свои войска на фронт против поляков, за что большевики объявили его вне закона.

1923 – испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершил первый полет на изобретенном им автожире. С развитием вертолетов работы по созданию автожиров были прекращены.

1923 – объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору; два дня спустя Франция и Бельгия оккупировали Рур.

1927 – в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибли 78 человек, из них 77 – дети младше 18 лет.

1951 – в Нью-Йорке состоялось официальное открытие штаб-квартиры ООН.

1960 – начало строительства Асуанской дамбы на Ниле в Египте.

1972 – в гавани Гонконга загорелся и затонул океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль.

2007 – Стив Джобс представил первый iPhone.

2021 – авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

Кто родился 9 января

1823 – Фридрих Эсмарх, немецкий хирург. Первым применил эластичный бинт, наркозную маску, предложил кружку Эсмарха.

1878 – Джон Бродес Уотсон (John Broadus Watson), американский психолог, основатель бегевиоризма.

1889 – Перси Джон Даниэлл, британский математик, разработавший обобщенную теорию интегрирования и дифференцировки.

1890 – Карел Чапек, чешский писатель.

1908 – Симона де Бовуар, французская писательница, феминистка.

1913 – Ричард Никсон, 37-й президент США.

1924 – Сергей Параджанов, украинский и армянский кинорежиссер.

1944 – Джимми Пейдж, британский музыкальный деятель, один из лучших гитаристов, создал рок-группу "Led Zeppelin", играл в "The Yardbirds".

1982 – Кэтрин, герцогиня Кембриджская, жена Уильяма, герцога Кембриджского.

1993 – Степан Тарабалка, офицер ВВС Украины. Герой Украины.

В этот день умерли:

1324 – Марк Поло, венецианский купец и путешественник.

1873 – Наполеон III, французский император (1852–1870).

1918 – Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки.

1944 – Антанас Смятона, литовский государственный деятель, президент Литвы.

2013 – Джеймс МакГилл Бьюкенен, американский экономист, Нобелевский лауреат.

2024 – Виталий Белоножко, украинский эстрадный певец, Народный артист Украины.

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