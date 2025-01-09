Рекордные 100% на Rotten Tomatoes: стартовал второй сезон сериала 'Разрыв'

Сериал "Разрыв" от Apple TV+, рассказывающий о сотрудниках корпорации Lumon Industries, добровольно согласившихся на процедуру разделения личности между работой и личной жизнью, вернулся со вторым сезоном.

Видео дня

Первый сезон получил одобрительные отзывы, но продолжение, похоже, превзошло все ожидания. По предварительным отзывам критиков, второй сезон получил впечатляющие 100% на Rotten Tomatoes на основе 40 рецензий. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой оценке сериала и больших надеждах на его успех.

Критики отмечают визуальную часть сериала, отличную актерскую игру и увлекательный сценарий.

"Разрыв" – это научно-фантастический психологический триллер, углубляющийся в вопрос идентичности, памяти и корпоративного контроля. История рассказывает о Марке, одном из "разорванных" сотрудников, который постепенно начинает раскрывать тайны компании и истинную цель процедуры.

В центре сюжета – корпорация Lumon Industries, использующая технологию разрыва для разделения сознания работников. Это создает две отдельные личности: одну для работы, другую для личной жизни. Главный герой, Марк, которого играет Адам Скотт, оказывается в эпицентре заговора, разгадывая тайны компании.

В сериале также снимаются Трамелл Тиллман, Бритт Ловер, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакмэн, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и Патриция Аркетт. Шоуранером выступил Дэн Эриксон, а режиссером – Бен Стиллер.

Отзывы профессиональных критиков подчеркивают высокое качество второго сезона. Вот некоторые из них:

До самого конца сериал остается лучшим в своих коротких и отдельных изображениях, даже когда основная логика вещи начинает смещаться и искривляться.

Удивительная драма от Apple возвращается с целой порцией новых тайн, но эта головоломка может разочаровать вас, как бы вы не хотели ее разгадать.

Во 2 сезоне "Разрыв" заставляет своих героев и зрителей противостоять нашей безобразной склонности оценивать ценность другого человека на основе того, как потребности и желания этого человека совпадают с нашими собственными.

Трудно не любить такое прекрасное и человечное шоу, которое погружается в экзистенциальные дилеммы и танцевальные паузы в зависимости от настроения.

Это делает сезон, который часто темнее, реже смешной и не обязательно более удовлетворительный – но поражающий, если что, даже еще страшнее близко к дому.

Независимо от места назначения, куда стремился "Разрыв", это путешествие лучше, чем что-либо другое в эфире, драматизирует произвольные правила и разрозненный характер современной работы.

Премьера второго сезона "Разрыва", состоящего из 10 эпизодов, состоится 17 января на платформе Apple TV+.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что второй сезон "Игры в кальмаре" побил рекорд на Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.