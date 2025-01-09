Памела Андерсон показала сапоги в стиле бохо, которые станут хитом весны. Фото

Голливудская актриса Памела Андерсон снова поразила модников своим безупречным вкусом. Актриса, недавно представившая свой новый фильм "Последняя танцовщица", была замечена в Нью-Йорке в образе, который мгновенно стал обсуждаемой темой среди модных блогеров.

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Андерсон выбрала для выхода в свет стильный твидовый костюм, который дополнила неожиданной парой обуви – светло-коричневыми кожаными сапогами от Tory Burch цвета Coco Brown ($349, или почти 15 тыс. грн). Этот нестандартный выбор оказался удачным, придав наряду легкого бохо-шика и подчеркнув безупречный вкус актрисы.

Светло-коричневый цвет сапог станет настоящим хитом весеннего сезона, полагают модные эксперты. Отмечается, что именно такие сапоги станут незаменимым элементом весеннего гардероба, поскольку прекрасно сочетаются с разными стилями одежды – от романтических платьев до повседневных джинсов, придавая образу легкости и изысканности.

Образ Памелы Андерсон – это яркое подтверждение того, что бохо-стиль продолжает оставаться актуальным. Его натуральность, комфорт и свободная атмосфера привлекают все больше людей, желающих выразить свою индивидуальность через одежду.

Детали образа Памелы Андерсон:

Верх: юбочный костюм Твидовый

Обувь: Высокие сапоги-бананы Tory Burch цвета Coco Brown

Ранее OBOZ.UA писал, что Памела Андерсон нарушила собственное правило "без макияжа" ради одного события.

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