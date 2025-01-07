Что известно о седьмом сезоне сериала 'Новичок': дата премьеры и трейлер

Популярный сериал "Новичок" возвращается с новым, седьмым сезоном, который станет самым длинным в его истории. Зрителей ожидает 18 эпизодов, почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Создатели обещают сохранить характерные для шоу юмор, динамику и напряженные моменты, пленившие сердца миллионов фанатов.

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Премьера седьмого сезона состоится 7 января 2025 года. Серии будут транслироваться каждую вторник в 22:00 по восточному времени на телеканале ABC. Для тех, кто пропустит эфир, серии будут доступны на Hulu уже на следующий день. Новые пользователи могут зарегистрироваться и выбрать удобный тарифный план, чтобы присоединиться к просмотру.

Трейлер 7 сезона "Новичка"

Трейлер нового сезона поражает динамичностью и напряженностью. В нем показана драматическая охота на преступников Оскара Хатчинсона и Джейсона Вайлера, а также дебют новых новобранцев на станции Mid-Wilshire. Фанаты также узнают о возможном возобновлении отношений Тима и Люси.

О чем сериал "Новичок"

"Новичок" рассказывает историю Джона Нолана, работающего в полицейском департаменте Лос-Анджелеса. Несмотря на скептицизм коллег, он обосновывает свою компетентность и завоевывает уважение. Седьмой сезон обещает увлекательные сюжетные линии, среди которых месть Элайджи Стоуна и раскрытие заговора Моники Стивенса.

Помимо действующих моментов сезон сосредоточится на личных делах героев. Джон и Бейли продолжают рассматривать возможность усыновления ребенка после временного воспитания девочки в предыдущем сезоне.

Кто снимался в сериале "Новичок"

К седьмому сезону вернутся знакомые актеры, среди которых Натан Филлион, Мелисса О'Нил и Эрик Винтер. Среди новичков – Дерик Августин и Патрик Келехер, которые внесут свежие акценты в сериал.

Поклонники увидят изменения в составе актеров: Тру Валентино, исполнявший роль Аарона Торсена, покинул сериал. Его место займут новые персонажи.

Сюжет сосредоточится на новых вызовах, в частности, возвращении Моники Стивенс, Оскара Хатчинсона и Джейсона Вайлера.

Полный актерский состав:

Натан Филлион в роли Джона Нолана,

Алисса Диас в роли Анджелы Лопес,

Ричард Т. Джонс в роли Вейда Грея,

Мелисса О'Нил в роли Люси Чен,

Эрик Винтер в роли Тима Брэдфорда,

Мекия Кокс в роли Найли Харпер,

Шон Эшмор в роли Уэсли Эверса,

Дженна Деван в роли Бейли Нуне,

Лиссет Чавес в роли Селины Хуарес,

Брент Хафф в роли Квигли Смити,

Дилан Конрик в роли Тамары Коллинз,

Арджай Смит в роли Джеймса Мюррея,

Энджел Паркер в роли Луны Грей,

Бриджит Риган в роли Моники Стивенс,

Даниэль Кэмпбелл в роли Блэра Лондона,

Мэттью Глейв в роли Оскара Хатчинсона

Стив Кази в роли Джейсона Вайлера.

"Новичок" остается отличным выбором для тех, кто любит сочетание юмора, драмы и динамических сюжетов. Новый сезон обещает удовлетворить ожидания самых требовательных фанатов.

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