Что известно о седьмом сезоне сериала "Новичок": дата премьеры и трейлер
Популярный сериал "Новичок" возвращается с новым, седьмым сезоном, который станет самым длинным в его истории. Зрителей ожидает 18 эпизодов, почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне. Создатели обещают сохранить характерные для шоу юмор, динамику и напряженные моменты, пленившие сердца миллионов фанатов.
Премьера седьмого сезона состоится 7 января 2025 года. Серии будут транслироваться каждую вторник в 22:00 по восточному времени на телеканале ABC. Для тех, кто пропустит эфир, серии будут доступны на Hulu уже на следующий день. Новые пользователи могут зарегистрироваться и выбрать удобный тарифный план, чтобы присоединиться к просмотру.
Трейлер 7 сезона "Новичка"
Трейлер нового сезона поражает динамичностью и напряженностью. В нем показана драматическая охота на преступников Оскара Хатчинсона и Джейсона Вайлера, а также дебют новых новобранцев на станции Mid-Wilshire. Фанаты также узнают о возможном возобновлении отношений Тима и Люси.
О чем сериал "Новичок"
"Новичок" рассказывает историю Джона Нолана, работающего в полицейском департаменте Лос-Анджелеса. Несмотря на скептицизм коллег, он обосновывает свою компетентность и завоевывает уважение. Седьмой сезон обещает увлекательные сюжетные линии, среди которых месть Элайджи Стоуна и раскрытие заговора Моники Стивенса.
Помимо действующих моментов сезон сосредоточится на личных делах героев. Джон и Бейли продолжают рассматривать возможность усыновления ребенка после временного воспитания девочки в предыдущем сезоне.
Кто снимался в сериале "Новичок"
К седьмому сезону вернутся знакомые актеры, среди которых Натан Филлион, Мелисса О'Нил и Эрик Винтер. Среди новичков – Дерик Августин и Патрик Келехер, которые внесут свежие акценты в сериал.
Поклонники увидят изменения в составе актеров: Тру Валентино, исполнявший роль Аарона Торсена, покинул сериал. Его место займут новые персонажи.
Сюжет сосредоточится на новых вызовах, в частности, возвращении Моники Стивенс, Оскара Хатчинсона и Джейсона Вайлера.
Полный актерский состав:
- Натан Филлион в роли Джона Нолана,
- Алисса Диас в роли Анджелы Лопес,
- Ричард Т. Джонс в роли Вейда Грея,
- Мелисса О'Нил в роли Люси Чен,
- Эрик Винтер в роли Тима Брэдфорда,
- Мекия Кокс в роли Найли Харпер,
- Шон Эшмор в роли Уэсли Эверса,
- Дженна Деван в роли Бейли Нуне,
- Лиссет Чавес в роли Селины Хуарес,
- Брент Хафф в роли Квигли Смити,
- Дилан Конрик в роли Тамары Коллинз,
- Арджай Смит в роли Джеймса Мюррея,
- Энджел Паркер в роли Луны Грей,
- Бриджит Риган в роли Моники Стивенс,
- Даниэль Кэмпбелл в роли Блэра Лондона,
- Мэттью Глейв в роли Оскара Хатчинсона
- Стив Кази в роли Джейсона Вайлера.
"Новичок" остается отличным выбором для тех, кто любит сочетание юмора, драмы и динамических сюжетов. Новый сезон обещает удовлетворить ожидания самых требовательных фанатов.
Ранее OBOZ.UA сообщал о сериалах, которые в 2025 году получат новые сезоны.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.