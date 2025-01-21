Что нужно проверить в авто перед дальней поездкой зимой: топ-6 вещей

Мало кто готов отправляться в дорогу на авто, если идет сильный снегопад и гололедица, ведь такая погода легко может привести к опасным ситуациям.

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Так, Лиам Барнс, менеджер частной компании по производству номерных знаков TopReg, рекомендовал водителям проверить несколько вещей перед тем, как ехать в далекое путешествие зимой, пишет Express.

Речь идет о: достаточном количестве "топлива" в баке и "масло" в двигателе, хорошем состоянии "резины" на шинах, "охлаждающей жидкости" в радиаторе, хорошем рабочем состоянии электричества и достаточном количестве "омывателя стекла" для очистки передних и задних окон.

Если вы проверите эти вещи, сможете заметить мелкие проблемы, прежде чем они перерастут в гораздо более серьезную неисправность, которая может стать настоящей катастрофой в пути.

Эксперт также посоветовал держащимся на большом расстоянии от автомобиля впереди, чтобы дать ему достаточно времени, чтобы остановиться в экстренной ситуации.

"У нетерпеливых водителей, застрявших в медленном движении на заснеженных дорогах, может возникнуть соблазн проехать очень близко к едущей впереди машине. Но они могут не понимать, что когда на дорогах снег и гололедица, ваш тормозной путь значительно увеличивается, а наличие автомобиля впереди на очень малом расстоянии может быть очень опасным", – сказал Барнс.

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