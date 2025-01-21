Названы неожиданный продукт, который нужно хранить в холодильнике

Существует множество продуктов, вокруг которых уже много лет идут дискуссии, связанные с тем, стоит ли их хранить в холодильнике или нет.

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Но один из них, который обычно держат прямо в шкафу на кухне, как раз стоит хранить именно в холодильнике. На самом деле этот совет часто удивляет людей, которые годами ставили его просто в удобном месте. Речь идет об арахисовой пасте, пишет OBOZ.UA.

Это разъясняется тем, что при комнатной температуре природные масла из сливочного масла отделяются и с течением времени могут прогоркнуть.

Запах будет особенно выразительным – смесь металлических, горьких и затхлых ноток, почти как старого кулинарного масла, с резким или неприятным ароматом, который явно не похож на свежий арахис.

Если вы все еще хотите съесть бутерброд с арахисовым маслом, и запах вас не отпугнул, употребление испорченной пищи может иметь ужасные последствия для здоровья. Вас могут ожидать расстройство желудка, диарея или рвота, все признаки легкого пищевого отравления, хотя из-за высокого содержания жира спред, как правило, не будет иметь таких экстремальных последствий.

Мало того, что арахисовое масло может сгореть, прежде чем вы это заметите, все ореховое масло следует хранить в холодильнике, поэтому независимо от того, любите ли вы больше миндальное масло или хотите взять баночку фундукового масла, все это следует держать в холоде.

Натуральное, необработанное ореховое масло наиболее подвержено риску испортиться, поскольку ингредиенты в основном состоят только из орехов, когда масло отделится, это лишь вопрос времени, когда оно перестанет работать.

Обычно эти продукты следует употреблять спустя несколько недель после открытия банки, но рекомендуется всегда проверять срок годности.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о продукте, который категорически нельзя готовить во фритюрнице.

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