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Названы продукт, который категорически нельзя готовить во фритюрнице

OBOZ.UA
NewsLife
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Названы продукт, который категорически нельзя готовить во фритюрнице

Аэрофритюрницы стали лучшими друзьями каждого на кухне, мгновенно готовя более здоровые версии ваших любимых блюд.

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Однако не всю еду можно готовить в этом приборе, поэтому эксперты по здравоохранению и безопасности предупреждают людей избегать использования устройства для приготовления некоторых из самых распространенных продуктов на вашей кухне, пишет OBOZ.UA.

К примеру, макароны не следует варить во фритюрнице, поскольку для их приготовления нужна жидкость.

Это объясняется тем, что когда горячий воздух циркулирует по корзине аэрофритюрницы, жидкости и соусы вызывают брызги, что может быть опасным.

Ненужные жидкости могут загрязнить вашу аэрофритюрницу и создать для вас больше работы во время ее чистки. Запрет на жидкости объясняется еще и тем, что горячий воздух циркулирует, а это может повлечь за собой брызги, которые достаточно опасны.

Это объясняется тем, что прибор не предназначен для кипячения пищи, поэтому добавление воды может повредить нагревательный элемент и, в свою очередь, фритюрницу.

Макароны можно готовить во фритюрнице только в том случае, если они предварительно отварены, и их нужно только запечь.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, какие продукты никогда нельзя класть во фритюрницу.

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