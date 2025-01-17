Носки снова станут белоснежными: стоит добавить только один ингредиент во время стирки

Носки часто меняют цвет через пот, который может глубоко проникать в ткань и превращать белоснежные вещи в желтые или серые.

Видео дня

Можно попытаться отбелить носки, но агрессивные химические вещества в отбеливателе будут реагировать на белки пота, что просто усугубит пятна, а не удалит их. По словам экспертов, лучший способ отстирать белые носки – это отказаться от обычных пятновыводителей и использовать обычную пищевую соду, пишет OBOZ.UA.

Она является естественным средством для отбеливания носков, поскольку это щелочное вещество, которое может нейтрализовать кислоту в пятнах от пота, чтобы помочь уничтожить пятна. Пищевая сода также является абразивом для удаления любых остатков в носках, таких как грязь или бактерии, чтобы снова сделать белую ткань ярче.

Пищевая сода также прекрасна в том, что она также дезодорант, поэтому ваши носки будут пахнуть свежестью.

Как отбелить носки содой

Все, что вам нужно сделать, это добавить примерно 120 г пищевой соды вместе со стиральным порошком в ящик вашей стиральной машины.

Выбирайте холодную воду вместо горячей. Холодная вода сохраняет белый цвет, предотвращая выцветание волокон. Используйте качественное моющее средство, разработанное специально для белого цвета.

Теперь ваши носки должны быть белыми и чистыми без использования отбеливателя. Если у вас все еще возникают проблемы с отбеливанием носков, замочите их в растворе перекиси водорода, который может удалить сложные пятна.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как вернуть носкам белый цвет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.