Как провести фантастический отпуск в Италии: куда поехать

Италия – страна, поражающая своей красотой, историей, культурой и гастрономией. Ее пейзажи, архитектура, искусство и еда оставляют незабываемые впечатления.

Видео дня

Если вы хотите не просто посетить популярные туристические места, но и открыть для себя неизведанные уголки Италии, узнайте лучшие локации этой страны. В Lonely Planet назвали уникальные маршруты для незабываемых выходных, которые позволят вам почувствовать настоящую атмосферу этой удивительной страны.

Тайная Италия вокруг Витербо: этрусские руины, замки и озера

Регион вокруг Витербо, расположенный севернее Рима, остается малоизвестным среди туристов, но скрывает множество сокровищ. Здесь можно найти сказочные замки и сады эпохи Возрождения, остатки римских амфитеатров, живописные деревни и поразительные поселения на вершинах холмов, а также многочисленные этрусские руины. Одним из самых интересных мест является некрополь Тарквинии с тысячами гробниц, некоторые из которых украшены фресками. Не менее поразительны вилла Ланте с ее великолепными садами и Парк монстров в Бомарцо со скульптурами мифических существ. Любителям природы понравятся вулканические озера Больсена и Лаго-ди-Вико.

Где остановиться и когда ехать:

Для проживания рекомендуется Tenuta di Paternostro, расположенная среди оливковых рощ, предлагает роскошные люксы и оздоровительные процедуры. Лучшее время для посещения – начало сентября, когда проходит традиционная процессия Macchina di Santa Rosa в Витербо.

La dolce vita на озере Гарда и в Вероне: живописные виды.

Озеро Гарда, крупнейшее озеро Италии, и Верона, город Ромео и Джульетты, предлагают идеальное сочетание природной красоты и культурных достопримечательностей. На озере Гарда можно посетить живописные городки, такие как Лимон, Мальчезин, Сирмион и Бардолино, а также частный остров Изола-дель-Гарда с его роскошной виллой. В Вероне стоит посетить Римскую арену и балкон Джульетты.

Где остановиться и когда ехать:

На озере Гарда есть множество вариантов размещения, а в Вероне рекомендуется остановиться в историческом центре, например в Due Torri. Лучшее время для посещения – период карнавала Bacanal del Gnoco в Вероне (последние выходные перед Великим постом), летний оперный фестиваль или рождественские праздники.

Краеведческие знания в Пьемонте: гастрономический рай и королевские дворцы

Пьемонт, родина движения Slow Food и известные вина, являются идеальным местом для гурманов. Здесь можно насладиться местными продуктами, такими как арборио, фундук, белые трюфели и сыры. Столица региона Турин поражает своей элегантной архитектурой и бульварами. Следует посетить королевские дворцы Corona di Delizie, включенные в список ЮНЕСКО, и отведать знаменитое вино Бароло.

Когда ехать:

Лучшее время для посещения – сезон сбора урожая (август-октябрь), когда на рынках и ресторанах представлен широкий выбор свежих продуктов. В сентябре в Турине проходит фестиваль Terra Madre Salone del Gusto, а в Асти – фестиваль delle Sagre di Asti и конная гонка Palio di Asti.

Зеленое сердце Италии в Умбрии: средневековые города и природные ландшафты

Умбрия, расположенная в центре Италии, известна своими зелеными долинами, городами на вершинах холмов и богатой историей. Здесь можно посетить столицу региона Перуджу с ее историческими достопримечательностями и город Ассизи, связанный с жизнью Святого Франциска. Любителям природы понравится озеро Тразимено с его живописными берегами и островами.

Когда ехать:

В июле в Перудже проходит Умбрийский джазовый фестиваль, а в декабре – в Оривьето. 15 мая в Губбио проходит Праздник свеч Corsa dei Ceri.

Путешествие по Апулии: пляжи, белые города и Адриатическое побережье

Апулия, расположенная на юге Италии, поражает своими контрастными пейзажами – от голубого моря до зеленых оливковых рощ и белых городов на холмах. Здесь можно посетить барочный город Лечче, исторический центр Бари и насладиться пляжным отдыхом на побережье Адриатического моря.

Лучшее время для посещения – весна или осень, когда пляжи не переполнены туристами. В августе в Остуне проходит Феста ди Сант'Оронцо, а с 26 декабря до последнего вторника перед Великим постом в Путиньяно продолжается карнавал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших аттракциях Венеции зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.