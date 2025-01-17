С чем сочетать рваные джинсы: модные варианты

В 2025 году на модный Олимп возвращаются стильные рваные джинсы. Конечно, чтобы выглядеть актуально, их нужно будет стилизовать не по старой памяти, а в соответствии с современными трендами.

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Разобраться с этим решили редакторы украинского Vogue. Прежде всего, они рекомендуют обратить внимание на то, что дыры на джинсах в этом сезоне должны быть достаточно сдержанными, а сами брюки – иметь актуальный крой. Кроме того, издание порекомендовало пять беспроигрышных формул, которые точно будут иметь эффектный вид в следующем сезоне.

Удлиненные джинсы с балетками

К джинсам увеличенной длины лучше всего подойдут любая одежда и аксессуары из кожи. Вызывающую модель хорошо дополнят кожаные куртки и пиджаки оверсайз. А вот из обуви лучше выбирать элегантные балетки. Беспроигрышный вариант – модель Мэри Джейн из лакированной кожи. Топ для такого комплекта лучше подбирать максимально нейтральный. Как, к примеру, обычная белая футболка.

Скинни с кроссовками

В этом году вместе с дырками на дениме к актуальным трендам возвращается крой скинни. Чтобы сбалансировать его, выбирайте темные цвета ткани, а дополняйте такие джинсы объемной контрастной обувью. Такой, как белые кроссовки. Принцип монохромного контраста лучше сохранять при этом и в верхней части ансамбля.

Мешковатые джинсы с объемным верхом

Продолжительная мода на оверсайз давно отучила нас бояться больших объемов в одежде. Напротив, в этом сезоне можно поиграть в гипетрофированные формы. Так рваные джинсы мешковатых моделей будет идеально сочетать с объемными топами, такими как большой мягкий свитер. Конечно, к такому комфортному тандему обувь тоже нужно подбирать удобную.

Узкие джинсы с массивной обувью

Если скинни – не ваш выбор, но вы все же предпочитаете более узкие модели джинсов, сочетайте их также с массивной обувью. Чтобы создать комфортный образ, выберите угги на толстой подошве. Такая пара будет выглядеть прекрасно с каким-то удобным трикотажем – свитером или худи.

"Мамины" джинсы с подчеркнуто элегантной обувью

Высокие в талии и просторные в бедрах "мамины" джинсы называют идеальным воплощением комфорта в одежде. Однако, если вы хотите выглядеть стильно в следующем сезоне, вам стоит будет скомбинировать их с чем-то неожиданным – поиграть с текстурами и формами. Добавьте к таким штанам туфли-лодочки. Леопардовый принт только подчеркнет этот контраст. Верх к такому сочетанию лучше выбирать не только объемный, но и текстурированный. Например, ворсистый полушубок или свитер крупной вязки.

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