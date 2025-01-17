Фильмы для большой компании: культовые комедии, которые понравятся всем

Собраться большой компанией друзей и посмотреть хороший фильм – отличный способ провести время вместе. Комедии в таком случае – это беспроигрышный вариант, который подарит всем хорошее настроение и много смеха.

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OBOZ.UA собрал лучшие варианты для группового просмотра, которые понравятся даже придирчивым киноманам. У них высокий рейтинг среди зрителей.

Знакомство с родителями

Кинокомедия режиссера Джея Роуча рассказывает о скромном работнике больницы, который решает построить семью с очаровательной возлюбленной. Ничего не предвещало беды, и вот жених знакомится с отцом любимой – бывшим агентом ЦРУ, специалистом по психологии серийных убийц, который в каждом видит преступника и наркомана. Заслужить расположение будущего тестя – очень нелегкая задача.

Третий лишний

Комедия, изобилующая черным юмором и непристойностями, сосредотачивается на истории игрушечного мишки, ожившего и мешающего своему другу построить самостоятельную, семейную жизнь. Однако ему придется примириться с тем, что его хозяин уже не ребенок и научиться жить самостоятельно.

Крутые чуваки

Райан Гослинг и Рассел Кроу – взрывной дуэт, подаривший зрителям невероятный криминально-комедийный фильм. Наемный охранник Джексон Гили и частный детектив Голанд Марч столкнулись с преступлением века, но у каждого из них есть свои методы расследования. Им придется объединиться и найти пропавшую девушку, не убив друг друга в процессе.

Смерть на похоронах

Утрата отца большой семьи – трагическое событие, объединяющее всех родственников в семейном доме. Вдобавок, похорон еще и рискует обернуться ужасным скандалом, когда незваный гость начинает шантажировать убитых горем героев, вытаскивая из шкафа их скелетов.

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