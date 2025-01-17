Как отмыть до блеска стекло душевой кабины: простой лайфхак

Налет на стекле душевой кабины в основном вызван жесткой водой, содержащей большое количество минералов, таких как кальций и магний, которые оставляют отложения, когда вода испаряется.

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Но вам не нужно искать эффективное решение для удаления неприглядных пятен вне ванной комнаты. Эксперты посоветовали обычное средство по уходу, чтобы устранить неприятные следы воды на стекле душевой кабины. Речь идет о пене для бритья, пишет OBOZ.UA.

Чтобы убедиться, что лайфхак работает, вам следует нанести бритьевой крем на место, где есть водяной след, оставить на 15 минут, а затем вытереть.

Пена для бритья также может предотвратить запотевание стекла в душе.

Также можно поддерживать стекло душевой кабины чистым и блестящим, зная, какие инструменты использовать. Например, в отелях используют мягкие тряпки для просушки стекла после каждого сеанса чистки, чтобы предотвратить появление пятен от воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как идеально отмыть стеклянную душевую кабину.

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