Как устранить известковый налет из унитаза за считанные минуты: действенный метод

Непривлекательные известковые отложения накапливаются в унитазе, когда жесткая вода улетучивается, оставляя остатки кальция и магния.

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К счастью, существуют простые способы ее устранения. Опытные эксперты по уборке своих главных советов в социальных сетях. По их словам, есть одно удивительное средство, которое точно справится с этой проблемой, пишет OBOZ.UA.

Речь идет о белом уксус. Его просто нужно залить в распылитель и побрызгать налет. При этом эксперты советуют вымывать унитаз руками в защитных перчатках, а не щеткой, потому что так эффект будет гораздо лучше.

При этом хозяйок предостерегают от использования отбеливателя против известкового налета в унитазе. Потому что это средство просто отбелит грязь, но не устранит ее полностью.

Уксус также можно отмыть сиденьем и наружной частью унитаза. Метод использования тот же, эффект тоже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить бачок унитаза от налета и ржавчины.

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