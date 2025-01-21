Как вставать быстро утром: откажитесь от привычки ставить 'несколько' будильников

Практика ставить будильник на смартфоне разное время, чтобы не проспать, достаточно распространена и многим кажется удобной. Однако медицина утверждает, что это вредная привычка, настраивающая нас на "сонное утро". Аналогичный эффект мы получаем, нажав кнопку повтора и отложив на несколько минут начало дня.

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Чем опасна привычка валяться в постели после звонка будильника и как от нее избавиться, рассказывает OBOZ. UA.

Почему нам трудно вставать по утрам?

Причиной долгого подъема могут быть определенные расстройства сна. Например, инерция сна, вызывающая трудный выход из этого состояния. Однако в большинстве случаев люди, которым нужно несколько "будильников", чтобы проснуться утром, страдают от недостатка сна. Поэтому важно понимать, получает ли человек необходимое количество сна каждую ночь.

Большинству взрослых людей требуется 7-9 часов отдыха и здесь важно определить свою личную норму. Врачи рекомендуют это делать во время отдыха, в отпуске или на каникулах.

Как просыпаться сразу, по одному будильнику

Если вам нужно проснуться в 7 утра, а будильник срабатывает в 6, вы получаете час недосыпания или некачественного сна. Хотя установка только одного будильника — это лучшее решение, может быть сложно просыпаться только по одному будильнику после использования нескольких в качестве подстраховки

В таком случае эксперты советуют, протестировать разные будильники, например, использующие свет или "заставляющие" вставать с кровати, чтобы выключить их.

Сместить внутренние биологические часы может и получение 15–30 минут солнечного света утром. Это особенно эффективно для "сов".

Важно также просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день.

Еще один совет, для желающих изменить режим сна в правильном направлении — сдвигайте время отхода ко сну на 30 минут раньше, каждые несколько дней, или на час раньше, раз в неделю. Кроме того, специалисты в области изучения проблем сна не рекомендуют проверять время ночью, поскольку это вызывает беспокойство и затрудняете засыпание.

Вместо этого, лучше потратить на попытку заснуть 15–20 минут. А если ничего не получается, — встать и начать свой день пораньше.

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