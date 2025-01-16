MacBook Air получит обновления с чипом M4: ожидаемые изменения

Apple планирует обновить свою линейку MacBook Air, представив модели с процессором M4 уже в этом году. 13-ти и 15-дюймовые варианты устройства уже находятся в производстве. У них будут кодовые названия J713 и J715, а их дебют может состояться в ближайшие месяцы.

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По данным аналитика Марка Гурмана, эти изменения дополнят серию ноутбуков MacBook после выхода MacBook Pro из M4 в 2023 году. По прогнозам, Apple оставит MacBook Air на базе M2 в качестве бюджетной альтернативы, а новые модели из M4 заменят устройства с M3.

Сейчас цена MacBook Air M2 стартует от $999 (свыше 42 тысяч гривен), а версия с M3 стоит от $1099 (46,5 тыс. грн), сообщает MacRumors.

Кроме моделей на M4 компания также работает над процессором M5, который может появиться в конце 2025 года. Гурман предполагает, что значительные изменения в дизайне ноутбуков Apple произойдут только с выпуском M6.

Новый чип M5, вероятно, обеспечит еще большую мощность по сравнению с M4, как это наблюдалось при переходе от M3 к M4. Apple также отказалась от минимальных 8 ГБ унифицированной памяти в базовых моделях, что улучшит многозадачность.

Обновленный MacBook Air пока не получит OLED-матрицу. Она может появиться только в следующих поколениях MacBook Pro, на что указывают утечки информации.

Apple постепенно серьезнее относится к играм на Mac. Ожидается, что графический процессор в чипах M5 существенно улучшит производительность, что сделает MacBook еще более привлекательным для геймеров.

Пользователям, уже купившим MacBook Air на M3, возможно, нет смысла спешить с обновлением. Однако для владельцев более старых моделей новые ноутбуки на M4 могут стать привлекательным выбором.

Официальной даты презентации MacBook Air из M4 пока нет, но аналитики прогнозируют выход устройств в первой половине 2025 года.

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